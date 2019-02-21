同婚專法「釋字748施行法」　管碧玲：誰政治操作該被唾棄

▲針對同性伴侶權益，行政院會通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案。（示意圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院版同婚專法出爐，草案名稱為《司法院釋字748號解釋施行法》，此草案引起正反兩方討論。對此，民進黨團幹事長管碧玲21日在臉書表示，政治人物和政黨，誰拿這一題來政治操作，誰就應該被唾棄。

管碧玲提到，很長的一段時間，和黨內同志的互動，都會談起這部法律應該怎麼辦的問題，黨內上上下下都絞盡腦汁，在處理同婚專法的課題，其中法案的名稱，更是一個難解的題。

管碧玲提及，行政院行政立法協調會報時，看到行政院最優先法案的名單上，出現最後一條、編號44號的名單時，突然把所有直覺串連起來，就建議用「大法官748號釋憲案施行條例」做名稱，但現場沒有任何回應，氣氛神秘。

管碧玲表示，事後有記者透露，這個名稱有可能被採用，他告訴記者，一定是黨內高層討論過，最優先法案才會透露玄機，其實，最優先法案的名單，已經有名稱在裡面了，這顯然是民進黨高層的智慧。

管碧玲呼籲，政治人物和政黨，在這一個課題，要有悲憫之心，對挺同和反同的人民，都要有不捨之情，應該扮演社會分歧的黏膠，搭橋讓人民在分裂的鴻溝上，找到可以跨越而握手的立足點，「政治人物和政黨，誰拿這一題來政治操作，誰就應該被唾棄。」