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2020「蔡賴配」？　黃偉哲：只知道不是「蔡黃配」

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▲行政院長蘇貞昌表示台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案，3月10日展延到期後不會再延期，台南市長黃偉哲表達敬意與謝意，讓台南守住了一塊淨土。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文19日接受CNN受訪時透露，將尋求2020年連任，對此，台南市長黃偉哲表示不意外，並指蔡英文這段時間積極下鄉，顯現相當有企圖心。至於外界好奇前行政院長賴清德是否也有意願參選總統，黃偉哲則說這是不大可能的事，蔡英文、賴清德這時候若同時做這樣的決定，對民進黨來說會是危機。

黃偉哲認為，蔡英文選擇於飛機上接受專訪時透露出想連任，算是一種低調的宣布方式。他說按照慣例，總統任期通常是兩任，這段時間蔡英文行程多，積極到各地訪視，正面回應各項問題，民眾反映也都很好，因此宣布競選連任「只是時間問題」。

黃偉哲指出，若公開打陣仗邀中外媒體宣布競選連任，坦白講是敲鑼打鼓，並指當初朱立倫宣布競選新北市長連任時，也是模仿賈伯斯穿得一身黑在記者會上宣布，也不是太高調。黃偉哲補充，蔡英文已經開始黨政部署，而他身為地方首長，也當然支持總統連任，會積極將台南市政做好，繳出好的成績單，也讓民眾肯定總統施政。

被問到賴清德是否可能投入總統大選？黃偉哲則表示，這是不大可能的事情，若真是如此，對民進黨來說是危機，因內部整合時間已經非常少，經過衝撞之後再去整合時間上會更緊迫，大家也都不樂見這種情形發生。

最後媒體也問到是否可能演變成「蔡賴配」，黃偉哲則笑說，「這我不知道，只是不可能變成『蔡黃配』」。

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關鍵字：黃偉哲,蔡英文,賴清德,2020總統大選,連任

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