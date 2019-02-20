韓國瑜2020民調勝柯文哲　王世堅：沒罵韓，與我無關

▲台北市議員王世堅。（圖／記者謝盛帆攝）



政治中心／綜合報導

《蘋果》最新2020總統民調顯示，高雄巿長韓國瑜在各種對戰組合中的支持度最高。台北市議員王世堅被形容有「扶龍命格」，只要被王世堅罵過都能當上總統，王世堅聽聞此事先是露出不可置信的表情，隨即幽默回說「我已經有一陣子沒罵他了，這事跟我無關」。

王世堅表示，最近自己一直在修正自己的說法，已經很久沒有罵韓國瑜，甚至對他讚譽有加。他也提醒韓國瑜，日後「不再是民進黨要跟你作對了」，暗中扯韓會是國民黨的四顆太陽，國民黨宮廷內鬥是很可怕也很厲害的，提醒韓國瑜要小心內鬥。

台北市議員高嘉瑜則指出，韓流風潮確實是不可思議，對國民黨與民進黨都造成很大的影響，但現在最怕韓流的應該是國民黨，民進黨就是穩紮穩打做好執政工作。



高嘉瑜說，台北市長柯文哲與韓國瑜都是網紅型政治人物，民進黨不用刻意去搶當網紅，但她也提醒柯文哲，台北市民期待的是他把市政做好，若去選總統，到底是誰來接他的位置，又或是誰來把市政做好，都必須交代清楚，否則大家會認為柯文哲棄市民於不顧。

對於柯文哲是否參選總統，高嘉瑜則說她一點都不為難，因為她站在市民角度就事論事，她支持總統蔡英文把國政處理好，但是柯文哲選擇與民進黨良性競爭，表示大家都站在為民眾謀福利的角度，那到時就交給民眾來做選擇。