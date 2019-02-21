TVBS民調／韓國瑜參選2020總統　56%高雄市民不支持

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／台北報導

《ETtoday新聞雲》20日公布最新民調，調查顯示有過半51.4%高雄市民不支持高雄市長韓國瑜參選2020總統。針對2020總統大選，TVBS21日也公布了最新民調，對於韓國瑜參選的可能性，調查結果也指出有56％高雄市民不支持，高於支持民眾達28％。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，台北市長柯文哲目前以20.6%支持度領先群倫，而國民黨的韓國瑜則以18.4%支持度緊追在後。不過若是由韓國瑜分別對上柯文哲及蔡英文，將可望以支持度38.0%：30.6%：19.7%勝出。另外，有超過半數51.4%的高雄市民並不支持韓國瑜參選，其中非常不支持的民眾佔了32.5%；而支持民眾有40.6%。

TVBS在21日也公布最新民調，調查結果指出，如果台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜都投入選戰，與總統蔡英文的競逐，國瑜支持度為37%、柯文哲的35%、蔡英文16%；如果是柯文哲不參選，是由蔡英文對上韓國瑜，韓國瑜支持度54%、蔡英文僅25％。

如果民進黨由前行政院長賴清德出征，對上韓國瑜與柯文哲，賴清德支持度19％、落後給韓國瑜的36%與柯文哲的33％；如果是賴清德與韓國瑜對決，賴清德支持度32％、韓國瑜49%。

其次，國民黨如果由前新北市長朱立倫參選，對上蔡英文，朱立倫可拿46%支持度，蔡英文僅27%；如果是朱立倫對決賴清德，朱立倫也可以拿41%支持度，賴清德則為33％。

另外，柯文哲如果參選，朱立倫可拿29％支持度、蔡英文16%、柯文哲則有41％；若是賴清德參選，朱立倫支持度27％、柯文哲39％、賴清德則僅19％。

▼TVBS公布最新民調。（圖／取自TVBS民調）







至於國民黨如果由黨主席吳敦義出征，不論是藍綠對決，或是白藍綠三方角逐，吳敦義支持度都敬陪末座；倘若是前立法院長王金平出征，柯文哲未參選，王金平支持度可達39%、蔡英文26%，如果柯文哲參選，王金平支持度23％、柯文哲41％、蔡英文僅17％。

此外，在人氣相當高的高雄市長韓國瑜方面，儘管外界都有捧他參選總統的聲浪，但根據民調顯示，有56%高雄市民不支持，比例高於表示支持的28%民眾，另外14%沒有表示意見。顯示，韓國瑜如果參選2020總統大選，在多數地區雖然有高支持度，但半數以上高雄市民並不支持韓國瑜投入總統選舉，可能與認為韓國瑜市長應先投入市政，發展高雄有關。

▼TVBS公布最新民調，56％高雄市民不支持韓國瑜參選總統。（圖／取自TVBS民調）

