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摩門教宣布「同性戀無罪」　也不擋「性傾向扭轉治療」禁令

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▲▼猶他州,鹽湖城,摩門教,教會。（圖／免費圖庫flickr／Manish Prabhune）

▲過去有很多LGBT人士曾指控，摩門教教會高層鼓勵接受「矯正治療」，改變性傾向並「恢復正常」。（圖／免費圖庫flickr／Manish Prabhune）

國際中心／綜合報導

摩門教（Mormonism）教會領導人20日表示，將不再支持「性傾向扭轉治療」，也不會阻礙教會總部所在的猶他州推行禁令，這被視為一個里程碑。摩門教會過去一直反對同性婚姻與同性性行為，但近年來態度漸趨柔軟，更在2016年時宣布「同性互相吸引」並非罪惡。

根據NBC報導，猶他州立法機構的多數成員都屬於摩門教會，議案的支持者已和教會合作，同時能解決宗教自由的矛盾，並確保教會關於婚姻與性行為的教義不受禁令限制。過去有很多LGBT人士曾指控，教會高層鼓勵接受「矯正治療」，改變性傾向並「恢復正常」，教會的聲明因此別具意義。

猶他州平權人士表示，「我們對耶穌基督後期聖徒教會抱持著感激，承認扭轉治療帶來的傷害，並譴責了這種做法。」摩門教2008年曾主導反同公投「加州8號提案」，如今一改過去的保守風氣，更宣布「同性互相吸引」無罪。

1960至1980年代間「性傾向扭轉治療」療程多為「行為治療」或「嫌惡治療」，在治療的過程中給男同志看裸男的性愛照片，同時給予藥物或電擊造成噁心、嘔吐，直到無法承受為止，再讓「患者」看裸女照片，並和年輕女護士進行約會，事實證明這些療法完全無效。

美國心理協會（American Psychological Association）一向反對「性傾向扭轉治療」，該國共有15個州分以及華盛頓特區都立法禁止。台灣衛生福利部也在2018年2月22日以函釋方式，確定禁止這項治療，任何含有相同意圖的療程都屬違法。

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關鍵字：摩門教,Mormonism,性傾向扭轉治療,猶他州,北美要聞,LGBTQ,加州8號提案

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