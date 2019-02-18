超過10年沒回家圍爐！隧道打冰人「高寒缺氧」用命工作護乘客

▲打冰人賣命工作。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸許多隧道到了冬天就會結下冰柱，因此出現一群勤奮的「打冰人」，放棄回家圍爐團圓，只為讓乘客平安返鄉。這群打冰人除了需要認真巡視並且將每個冰柱清理掉之外，還需要檢查隧道裡是否有異常狀況，隨時回報給相關單位，這也使他們有超過數十年的時間無法與家人過春節。

綜合陸媒報導，今年55歲的吳瑞青是青藏鐵路公司德令哈工務段天棚橋隧養修工區工長，他自1984年便來到關角隧道任職橋隧養修工，35年來他確保了關角隧道乃至青藏鐵路全線的安全運營。吳瑞青說，「我們的工作很特殊，工作崗位必須1年365天都有人留守，通常我們是連續工作一個月，然後休息一周的時間。」他也曾向媒體表示，自己連續10幾年沒有和家人一起過春節了。

報導指出，吳瑞青每天的工作就是對2條隧道、5座橋樑和12座涵管內的設備、設施進行檢查、保養和維修，因為新關角隧道是由2條分離式單線隧道組成，所以需要檢查的隧道總長度超過60公里。每年春運恰好為關角隧道氣溫最低之際，由於隧道內洞長年滲水，所以隧道洞內便會結有巨大的冰柱、冰錐，打冰人也就必須確實清理，確保行車安全。

▼洞穴結滿的冰柱都必須清除。（圖／翻攝自央視新聞）

關角隧道年平均氣溫只有零下5度左右，隧道內外溫差相當大，一年四季工作都需要穿著厚重的工作服，加上隧道是極度高寒缺氧的環境，所以每次進入時都需要攜帶氧氣瓶進入。吳瑞青說，「可以說我們的工作是冒著生命危險進行的，我們只能在有限的『天窗點』內工作，也就是在兩列火車經過的空檔期內工作，這個時間是非常有限的，但是我們必須在有限的時間內完成工作。」

可能有人會質疑，既然工作這麼辛苦又充滿危險，為什麼還能堅持下去呢？吳瑞青表示，「之前建造隧道的時候，那些人更辛苦，他們都可以堅持下去，我只是負責清理、檢查隧道，已經比他們輕鬆很多了。」

▼打冰人為了工作放棄與家人團聚。（圖／翻攝自微博）

在隧道內工作不僅要忍受寒冷、空氣稀薄，每天還要吸入大量粉塵，並且在有限的急迫時間內盡快把隧道裡的冰柱清理完畢，否則列車就會進入；對於乘客來說進入隧道可能就是10到20分鐘的事，但對打冰人來說，卻是用他們20、30年的生命來守護隧道內的安全。