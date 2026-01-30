才剛把遊客咬到滿臉鮮血！　可可托海雪豹「又咬死35隻羊」

記者廖翊慈／綜合報導

新疆可可托海23日發生「雪豹」傷人事故，一名遊客在前往雪場的路上，被一隻野生的雪豹撲倒，咬傷面部，滿臉鮮血在眾人攙扶下送醫。當地官方28日又通報，該區域再次出現雪豹，並造成35隻羊死亡。

據《新浪新聞》報導，新疆富蘊縣可可托海鎮塔拉特村區域發生滑雪遊客被雪豹咬傷事件後，1月28日，該區域又有雪豹出現，並闖入一牧民羊圈中咬死35隻羊，咬傷5隻。

▲可可托海雪豹攻擊遊客。（圖／翻攝微博）

為防止再次發生雪豹傷人傷畜事件，富蘊縣林業和草原局依法，根據雪豹習性，在牧民羊圈中安放誘捕籠，於1月29日9時許將再次返回羊圈進食的雪豹捕獲，並安全轉運至富蘊縣野生動物救助中心。

經專業人員初步檢查判斷，該雪豹同近日咬傷滑雪遊客的雪豹為同一隻，為兩歲左右。

據專家分析，該年齡段雪豹冬季野外獨立生存能力較弱，因山區積雪較厚，捕食困難遂靠近人類活動區域覓食。目前，該雪豹健康狀況良好，未發現傷病情況。富蘊縣野生動物救助中心計畫待天氣轉暖後，經科學評估，適時放歸野外。

▲受傷遊客滿臉鮮血。（圖／翻攝微博）

先前報導指出，日前遇襲遊客當時正要前往雪場滑雪，穿著滑雪的裝備，並與朋友在寶石溝溝口結冰河道處拍照，拍照到一半，雪豹就突然衝出來襲擊。

該遊客的臉部被雪豹咬傷，之後雪豹就離開了，在眾人的協助下，受傷的遊客接受緊急包紮，後被送往醫院救治，傷勢穩定。



