美眾院民主黨提案中止川普緊急命令　議長：捍衛制度抵擋總統攻擊

▲美國眾議院議長裴洛西致函議員希望支持中止緊急狀態的連署。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院民主黨議員計畫在22日提出決議案，希望藉此終結總統川普為了美墨邊界築牆經費的爭議而宣布的緊急狀態，預計會在3月中進行全院表決。眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（21）日致函給各議員，希望他們支持連署，並盡速通過該法案。

綜合外媒報導，德州聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）日前宣誓要推動一項決議案來中止川普的行動，國會議員必須在當地時間21日下午3點（台灣時間22日上午4點）前完成聯署，以利在22日排入議程，據了解，目前已有92位議員支持卡斯楚的法案。

▲川普日前因為國會未給予期望的築牆預算，宣布進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

美國國會上週才同意播款約14億美元來設置55英里的邊界障礙，不過只有川普要求57億美元的4分之1。川普在簽署預算案後即宣布緊急狀態，為了從聯邦資產中再取得額外的66億美元。裴洛西表示，總統試圖逾越法律來達成他的目的已經違憲，必須被中止，議員有職責去捍衛制度、抵擋總統的攻擊。

目前民主黨佔眾院多數，預計將可能通過提案，並進入全院表決，不過即使通過中止緊急狀態，只要川普拒絕簽署頒布，該法案就不具效力，如要推翻川普否決仍須經由參眾兩院超過3分之2議員投票表決通過，難度不低。