蘇貞昌嘸識這群人、阿滴！看蔡阿嘎秒露詭異笑容「他凍蒜了吼？」

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日接受時代力量立委徐永明質詢，被問到認不認識網紅「這群人」、「阿滴」，他不假思索的回應「嘸災」，而一看到到「蔡阿嘎時，突然露出詭異笑容說「他凍蒜了吼？」讓蔡阿嘎本人看到影片急忙撇清，「我沒有選上啦，是呱吉啦！」

▲蘇貞昌接受徐永明質詢。（圖／翻攝立法院直播）

徐永明向蘇貞昌表示，希望未來政府在擬定政策形成的過程，都能透過網路直播公開透明，讓全民參與，並準備三組之名網紅人物要考蘇貞昌認不認識，首先第一名是這群人在台灣擁有280萬的訂閱數，總觀看次數6.1億，廣受許多年輕人喜愛，但蘇貞昌卻不知道，回答「嘸災」，再來阿滴英文，影片內容生動活潑搭配時事，訂閱數200萬總觀看數1.5億，但蘇貞昌還是「嘸災」。

第三名的部份是蔡阿嘎，徐永明問「院長，你認識嗎？」蘇貞昌則露出一抹笑容表示，「他凍蒜了吼？」但徐永明當下似乎沒聽到，繼續向蘇貞昌報告，希望政府在接地氣之餘，也能向這些網紅學習，讓施政過程能更透明得讓全民知道。

而這段質詢內容的影片被蔡阿嘎看到後，就PO上網路炫耀，「哈哈哈~蘇院長認識我耶!!」不過，蔡阿嘎連忙澄清，但我沒有選上啦，是呱吉啦!!!」網友笑稱，「阿嘎可以出來選立委了」、「阿嘎紅到立院了」、「阿嘎酸宗痛啦」。

▲蔡阿嘎表示，當選的人是呱吉才對。（圖／翻攝蔡阿嘎IG）