朱立倫：承諾維護兩岸穩定　美中貿易戰「雙邊合作」不選邊站

▲朱立倫20日參訪史丹佛大學。（圖／朱辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長朱立倫20日在史丹佛大學演講，談到台灣與加州過去在人才、科技產業、自由創新三方面的夥伴關係，以及面對眼前的中美貿易戰，台灣如何因應。他承諾維護海峽兩岸穩定，在美中貿易戰中與雙邊合作，而非選邊站。

朱立倫表示，首先他堅持「和平」，反對戰爭心態，主張應並把貿易衝突視為市場結構的調整過程，避免張力升高失控。我承諾，將盡我所能維護海峽兩岸穩定。

其次，朱立倫認為台灣應與華盛頓跟北京雙邊合作，共同建立負責任而永續的經濟秩序。這不是選邊站的問題，而是堅持正確公義，並協助彌合差異。

最重要的是，提振台灣自身的經濟動能。為此，他要啟動三個引擎，第一個引擎是「新創經濟」，他希望建立一個讓人才、創意、創投資本和產業解決方案能蓬勃發展的「生態系」，以鼓勵新創產業和商業模式。

朱立倫說，歡迎全球關注綠能、智慧城市、網絡安全，數據經濟還是人工智能等各個領域的創新工作者，考慮來台灣或與台灣合作。

第二個引擎是「文化經濟」，台灣保有中華文化精髓——如故宮國寶、正體字、媽祖等民間信仰等，也為南島文化原鄉，更積累過來自西班牙，荷蘭和日本的殖民記憶，有豐富多元的文化資產。

台灣更有亞洲最自由開放的社會，有機會在內容產業、旅遊、教育和設計上，綻放更耀眼光彩。台灣歡迎各國作家，音樂工作者，電影製作人或藝術家來台灣進行創作，或進行任何形式的合作。

第三個引擎是「生活經濟」，十六年地方首長歷練，我體會到「經濟源於生活」，更知道「生活經濟」才是大家能參與的經濟。過去在新北，他們曾經透過重新思考「怎麼吃，如何移動、娛樂與居住，以及如何照顧家中老幼」創造經濟動能。未來面向全國，更有無限潛力。

朱立倫說，放眼更大尺度，台灣的生活經濟創新，更有造福其他國家的潛力。台灣與東南亞、東北亞與中國大陸，都存在歷史聯結和文化親近，這讓台灣成為嘗試新想法，並與世界連接的好地方。

他總結，用三個引擎帶動台灣經濟外，背後還需要關鍵的「政府效能」。他過去是管理學院教授，因此從政以來，首要之務都在提升政府效能——例如推動政府運作的數位化，回顧並優化行政程序，乃至推動組織精簡與對現代社會需求的調適。

最後朱立倫說，福山教授近年談到「全球民主衰退」，曾談到主因之一，是許多政府沒有足夠效率，回應民主期待。他贊同這一點，並堅信追求政府效能，最終是為了維護我們的民主信心。