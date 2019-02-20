　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平接見美國商會拋3經貿訴求：台美FTA要趕快簽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲王金平與美商協會「閉門會議」前。（圖／記者羅婉庭攝）

▲王金平接見美國商會台中分會理事長何道明。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院長王金平20日與美國商會台中分會理事長何道明（Douglas Habecker）、世界健身中心台灣區總裁柯約翰（John Caraccio)、中華文創經濟交流協會會長許良源等人閉門會談。正式會談前，王金平表示，希望美方能協助台灣爭取國際經貿中的公平競爭，同時也提出三點訴求，此舉也被視為是為2020鋪路。

何道明在拜會王金平時表示，他們在中部地區也有很多美國公司，希望支持台灣經濟，美國、台灣更多合作，跟台灣互相支持幫忙。王金平回應，美國商會每年對台的經濟白皮書，他們都很重視，提出的問題也很確實，期盼把台灣各種需求、期待帶回美國政府，讓美國政府回頭協助台灣。

王金平指出，台灣目前遇到的困境很多，是不是要先聽聽投資方的需求，先提需求，我也提出我們的立場、台灣的處境。柯約翰對此回應，近幾年會繼續投資，明年30億台幣、1100新員工，繼續展店，在台灣各地都能合法擴張。

王金平說，台灣很歡迎外商投資，他們著重國內市場，但台灣經濟命脈目前遇到一些困境，必須取得國際上的經濟貿易公平、合理的競爭。

在會談中，王金平也提出了他的三點訴求，內容包括：第一、FTA、TIFA簽署，只簽了一個四項協議、包含五個國家，但所有自由貿易的遮蓋率，加起來包含大陸的貨貿的多項讓利，總共加起來才13%，顯然偏低。他指出，韓國已有60%、越南80%，大家一直追上來，台灣這兩年多來都沒有任何洽談情形，顯然需要在國際上尋求簽署FTA，政府一定要做，台美之間FTA一定要趕快簽，TIFA也是他的追求目標，若能簽FTA，對台灣一定幫助很大，希望美國方面能夠跟台灣積極洽談。

第二、加入區域經濟組織asian+3+1、CPTPP，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）雖然是大陸主導，不是美國能夠左右，但是若能幫忙喊個聲音也不錯，表示美國支持的立場；加上FTA，台灣在國際經貿舞台才能公平競爭，不然我們必須仰靠國外市場的產業，不得不離開台灣，外資也不願進入台灣，否則要外銷的話還要付出關稅成本，台灣就無法跟FTA、區域組織的會員國競爭，無法吸收關稅。美中貿易戰事實上也是關稅戰，但大家都知道背後隱藏的就是科技戰，科技戰背後就是所謂世界爭霸戰，大家都清楚，無論怎麼樣，希望台灣能取得國際貿易公平合理競爭的地位。

第三、希望美方支持台灣加入國際組織，像是世界衛生大會WHA、聯合國氣候變遷綱要公約UNFCCC、國際民航組織ICAO、國際刑警組織Interpol等，都需要美國加把勁支持，希望這些聯合國專門機構台都能參與，就算不能以主權國家加入，起碼也讓我們當觀察員。

王金平強調，這是台灣極需要的，否則台灣在國際上被排擠，不能參與、享有人類應有的各種資源，這是對台灣、世界都不利的。他說，外交關係上美國雖然支持，但中國也積極挖牆腳，台灣越少國際關係、在國際上的立足就越困難，這也希望商會幫忙反應。

在經濟發展上，王金平則說，期待更多的外資到台灣投資，美國商會到台灣幫忙創造就業機會，開拓市場，也期待更多的美商到台灣，不論是政府或民間，都會敞開雙手迎接，因此外商在台灣碰到的困難，相信政府有義務與責任，來協助解決，而國會也會幫忙。

▲王金平與美商協會「閉門會議」前。（圖／記者羅婉庭攝）

▲王金平與美商協會「閉門會議」前。（圖／記者羅婉庭攝）

ET快訊
乙武洋匡偷吃50女不滿足　日媒爆：將再婚23歲混血妹
醒吾高中遭查封！欠勞健保費376萬　不還錢就拍賣
ET總統民調／對戰組合解密！韓國瑜領先蔡英文、柯文哲

關鍵字：王金平,美商協會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨手拿兩張王牌　葉元之：期許吳敦義恢復黨主席高度

全文／朱立倫史丹佛演講　提台灣經濟兩個困境、三個解決之道

吳暗示朱立倫提名參選市長？侯友宜：選舉是侯友宜的事

首度「柯侯會」23日登場　兩人互動備受矚目

侯友宜出席民進黨團幹部交接　卓榮泰：溫度這麼高不會有「韓流」

提議做2020「滾動式」戰力評估　郝龍斌：國民黨要跟著民意走

影／侯、鄭、林放天燈沒揪柯文哲？ 侯友宜笑：下禮拜會見面啦

影／侯友宜、鄭文燦、林右昌齊放20呎巨型主燈　800天燈閃耀夜空！

政治味up！朱立倫訪美首日與加州政商界領袖、Cupertino前市長餐敘

國民黨立委初選提名　確定不採「二分之一條款」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

國民黨立委初選提名　確定不採「二分之一條款」

「綠到出汁」選區守不住了？　民進黨27日移師台南開行動中常會

影／護航韓國瑜撇清選總統　陳文茜：每天都問這題才會被攻擊　

蔡英文尋求連任　鄭文燦：民進黨內多數支持

扶龍王助攻賭小英連任他就跳海　韓冰甜喊：好像還欠愛河一次

拱韓國瑜選總統聲量大？　馬英九：要看韓的意願

2020總統大選　盧秀燕：藍軍「頭痛」如何產生候選人

蔡英文回應「喝醉土包子」事件　謝寒冰：又創政治史最奇葩邏輯

與王世堅「禽獸」互罵　柯文哲：阿彌陀佛

王金平接見美國商會拋3經貿訴求：台美FTA要趕快簽

主動分解PM2.5　Panasonic新冷氣主打「空氣清淨」

AKB48「神7」篠田麻里子結婚了！　「認識4個月」閃嫁小3歲圈外男友

新竹之光出國比賽　市府表揚國際三大數理競賽獲獎學生

遭生母棄養24年　美籍華裔女狂找媽：謝謝！這是件好事

防範非洲豬瘟　台東縣政府：沒有假期積極防治

製造業因「急單」擬闖關放寬七休一　14種行業近142萬勞工恐受影響

華聞快遞／第27屆廣州旅展21日廣交會展館登場　海內外1042家企業參展

喵小偷見大帳篷雪中爬行「鑽縫入侵」　背後真相惹哭10萬網

國民黨立委初選提名　確定不採「二分之一條款」

綠捷機廠用地移設滲眉埤　陳文德：以利綠捷工程順利進行

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

政治熱門新聞

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

張善政宣布選總統　推動數位國家..

吳敦義：徵召韓國瑜「完全開放」

2020總統民調　韓國瑜領先

女大生控洋男撿屍性侵　這手勢被..

ET民調／5成1市民不支持韓選..

盛竹如遭脅迫？羅淑蕾：一定告死..

高雄三月來訪巨星　可愛教主：楊..

大典館5樓使照蓋8樓建物　柯P..

韓國瑜健康亮紅燈　會議、發紅包..

電爆英文老師　蔡英文完美示範C..

柯文哲拚總統　6月解決大巨蛋

蔡英文「抱怨」　林濁水一點酸爆

同婚專法21日出行政院　蔡英文..

更多熱門

相關新聞

羅智強：國民黨用「七傷拳」打自己

國民黨在2018九合一選舉大勝，基層氣勢高漲，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，然而初選制度至今仍喬不攏。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，民進黨最近「不合比例」地砲高雄市長韓國瑜，被媒體喻為「七傷拳」，不過民進黨至少知道「七傷拳」要用來打別人，國民黨卻是「打自己」。

國民黨兩張王牌　葉元之：盼吳敦義恢復高度

ET民調／朱立倫緊咬韓國瑜2.1%

郝龍斌：2020國民黨有一戰而勝的機會

國民黨不排除徵召韓國瑜　王金平：很好嘛

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會不會太大

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

五熊原來很有料！

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面