王金平接見美國商會拋3經貿訴求：台美FTA要趕快簽





▲王金平接見美國商會台中分會理事長何道明。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院長王金平20日與美國商會台中分會理事長何道明（Douglas Habecker）、世界健身中心台灣區總裁柯約翰（John Caraccio)、中華文創經濟交流協會會長許良源等人閉門會談。正式會談前，王金平表示，希望美方能協助台灣爭取國際經貿中的公平競爭，同時也提出三點訴求，此舉也被視為是為2020鋪路。

何道明在拜會王金平時表示，他們在中部地區也有很多美國公司，希望支持台灣經濟，美國、台灣更多合作，跟台灣互相支持幫忙。王金平回應，美國商會每年對台的經濟白皮書，他們都很重視，提出的問題也很確實，期盼把台灣各種需求、期待帶回美國政府，讓美國政府回頭協助台灣。

王金平指出，台灣目前遇到的困境很多，是不是要先聽聽投資方的需求，先提需求，我也提出我們的立場、台灣的處境。柯約翰對此回應，近幾年會繼續投資，明年30億台幣、1100新員工，繼續展店，在台灣各地都能合法擴張。

王金平說，台灣很歡迎外商投資，他們著重國內市場，但台灣經濟命脈目前遇到一些困境，必須取得國際上的經濟貿易公平、合理的競爭。

在會談中，王金平也提出了他的三點訴求，內容包括：第一、FTA、TIFA簽署，只簽了一個四項協議、包含五個國家，但所有自由貿易的遮蓋率，加起來包含大陸的貨貿的多項讓利，總共加起來才13%，顯然偏低。他指出，韓國已有60%、越南80%，大家一直追上來，台灣這兩年多來都沒有任何洽談情形，顯然需要在國際上尋求簽署FTA，政府一定要做，台美之間FTA一定要趕快簽，TIFA也是他的追求目標，若能簽FTA，對台灣一定幫助很大，希望美國方面能夠跟台灣積極洽談。

第二、加入區域經濟組織asian+3+1、CPTPP，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）雖然是大陸主導，不是美國能夠左右，但是若能幫忙喊個聲音也不錯，表示美國支持的立場；加上FTA，台灣在國際經貿舞台才能公平競爭，不然我們必須仰靠國外市場的產業，不得不離開台灣，外資也不願進入台灣，否則要外銷的話還要付出關稅成本，台灣就無法跟FTA、區域組織的會員國競爭，無法吸收關稅。美中貿易戰事實上也是關稅戰，但大家都知道背後隱藏的就是科技戰，科技戰背後就是所謂世界爭霸戰，大家都清楚，無論怎麼樣，希望台灣能取得國際貿易公平合理競爭的地位。

第三、希望美方支持台灣加入國際組織，像是世界衛生大會WHA、聯合國氣候變遷綱要公約UNFCCC、國際民航組織ICAO、國際刑警組織Interpol等，都需要美國加把勁支持，希望這些聯合國專門機構台都能參與，就算不能以主權國家加入，起碼也讓我們當觀察員。

王金平強調，這是台灣極需要的，否則台灣在國際上被排擠，不能參與、享有人類應有的各種資源，這是對台灣、世界都不利的。他說，外交關係上美國雖然支持，但中國也積極挖牆腳，台灣越少國際關係、在國際上的立足就越困難，這也希望商會幫忙反應。

在經濟發展上，王金平則說，期待更多的外資到台灣投資，美國商會到台灣幫忙創造就業機會，開拓市場，也期待更多的美商到台灣，不論是政府或民間，都會敞開雙手迎接，因此外商在台灣碰到的困難，相信政府有義務與責任，來協助解決，而國會也會幫忙。