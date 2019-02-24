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近5成民眾不滿蘇貞昌表現　藍委：民進黨還在搞政治

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▲▼蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌上任屆滿一個多月，媒體針對蘇貞昌上任表現進行民調，滿意度僅40.28%，不滿意度達49.48%近五成。據媒體報導，國民黨立委吳志揚認為，才一個多月看不太出執政績效，但如果民進黨繼續搞政治的話，民調滿意度可能會是他的最高點。

吳志揚接受媒體訪問表示，蘇貞昌上任後碰到第一個問題就是華航罷工，讓他聲望下挫，接下來則是要看他如何推動民生政策，例如同婚、虐童、酒駕等議題，由於2020總統大選將至，總統蔡英文近期拋出兩岸開戰掀起意論，吳志揚認為，這樣好像要把台灣帶到戰爭邊緣，讓大家覺得很恐慌，但人民要的是安定，呼籲民進黨「別再搞政治」。

▲▼立法院施政報告總質詢-立委吳志揚 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委吳志揚 。（資料照／記者黃克翔攝）

民進黨立委王定宇受訪大讚蘇貞昌，處理問題的魄力都被肯定，不管婚姻平權法案，或是不讓牛埔月世界廢棄物掩埋場繼續展延，這樣的執行力跟魄力，民眾都是感受得到的，所以三個月後的民調樣貌一定更好，有往上走的趨勢。

針對蘇貞昌民調表現，王定宇說，在台灣酸民文化當道的時代，不滿意度高於滿意度是常態，「施政上能夠得到四成認可，這是非常不容易的事」。

蘇貞昌上任已經滿一個月，蘋果進行施政滿意度調查顯示，滿意度40.28%（非常滿意25.85%、 還算滿意14.43%）、不滿意度49.48%（不太滿意15.19%、很不滿意34.29%）。

▲▼立委王定宇。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者黃克翔攝）

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關鍵字：蘇貞昌,王定宇,吳志揚,行政院,國民黨,民進黨

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