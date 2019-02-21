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吃到半夜還有人排隊！　網友最推美味連鎖火鍋排行榜

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▲火鍋，臭臭鍋，一人鍋，涮涮鍋，麻辣鍋，養生鍋。（圖／CFP）

▲台灣人不只愛吃鍋，更熱愛吃麻辣鍋。（圖／CFP、業者粉絲團）

網搜中心／綜合報導

台灣人不只愛吃鍋，更熱愛吃麻辣鍋，吃的不只是一個爽，有時候其實是大家聚在一起的開心，也因此近年各式各樣的火鍋品牌也如雨後春筍般冒出，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友們心目中的十大火鍋店。

網友最推美味火鍋排行榜（圖／業者粉絲團）

第5名：馬辣
對台北人來說，馬辣算是很有名氣的麻辣火鍋吃到飽，它的鴨血豆腐受到民眾的喜愛，還會推出各種季節性的單品，像是草莓季時推出又紅又大的草莓、秋天推出肥美螃蟹吃到飽，因此擁有許多死忠的粉絲。

網友最推美味火鍋排行榜（圖／業者粉絲團）

第4名：小蒙牛
小蒙牛也是用吃到飽的方式消費，主打蒙古風味的火鍋，湯頭濃郁順口，不用沾醬就很美味，辛辣度也很夠，有趣的是使用英式下午茶的架子上食材，節省不少桌面空間，讓客人能吃得更多

網友最推美味火鍋排行榜（圖／業者粉絲團）

第3名：老四川巴蜀麻辣燙
老四川強調「川味」為主，麻辣湯頭風味豐富，喝下去不會辣到頭皮發麻，力推老四川用豬大骨和中藥配方，和熬煮八小時以上的「養生白味鍋」，湯汁濃郁卻又沒有濃重藥膳味，一碗接一碗停不下來！

網友最推美味火鍋排行榜（圖／業者粉絲團）

第2名：石二鍋
「石二鍋」走的是平價路線，有先炒再煮的石頭鍋與日式涮涮鍋兩種吃法，品牌對肉品和時蔬都堅持嚴格品管或取得認證，除此之外，「石二鍋」微酸的和風沙茶醬也很有特色，搭配火鍋料非常清爽。

網友最推美味火鍋排行榜（圖／業者粉絲團）

冠軍：海底撈
來自中國的海底撈火鍋，有多種口味鍋底可以選擇，自助調料台上更有約20餘種調料，菜品可以半份半價的點選，海底撈的服務更是有名，店員總是能親切地隨桌服務，非常熱情幫你舀湯、涮肉、夾菜、換乾淨碗，還提供免費美甲、美鞋、護手、顧小孩的服務。

網友最推美味火鍋排行榜（圖／網路溫度計）

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友們心目中的十大火鍋店。（圖／網路溫度計）

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關鍵字：排隊,網友,美味,火鍋

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