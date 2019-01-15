坐上千萬名車不是夢！　這家銀行推出「O-Life專區」最低1元競標

▲王道銀行的APP升級推出的「O-Life專區」就可參與競標。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者楊詩益；圖／記者楊詩益攝）



▲王道銀行APP全新O-life專區，1月競標項目以土豪生活為主題。

每個人都希望有機會能坐上賓利車，現在只要透過王道銀行APP，升級推出的「O-Life專區」就可參與競標，有機會享受到6 hrs賓利司機的尊榮接送服務！

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▲▼參加「O-Life專區」競標活動，有機會享受到6hrs賓利司機的尊榮接送服務！

王道銀行APP全新O-life專區，1月競標項目以土豪生活為主題，內容包含北中南十人豪華團圓宴、鄉民祭品100份雞排加珍奶、玩家最愛任天堂switch主機組合+10款熱門遊戲、金色三麥40人霸氣春酒，以及送禮最奢華鮑魚24罐、烏魚子20盒等，這些都可以在王道銀行O-Bank APP輕鬆下標，最低一元就有機會獲得。

王道銀行表示，這次推出的「O-Life專區」主要有兩大特色功能，第一個是競標遊戲，遊戲規則是唯一且價低者得，所以假設有很多人都出一塊錢，可是出二塊錢的只有你一個人，就會由你把這個競標商品標下來。

▲王道銀行客戶體驗部經理徐瑜璟表示，王道銀行推出「O-Life專區」希望帶給民眾優惠和樂趣。

王道銀行表示，競標有些小撇步，出價後每天都會有一次進來修改的機會，裡面提供了翻牌機會，每天進來翻牌，還會給一些小暗示。如果要提高中獎機會，鼓勵大家天天進來翻牌，也能每天進來專區修改一次出價價格，就有機會提高得標機率。

民眾呂小姐表示，她最想要競標到「賓利6hrs專屬接送，加上百貨公司的五千元購物金」，加上接下來西洋情人節快到了，無論自己是不是單身，都可以有個很好的享受。林先生則說，他最想要競標到switch加上十款經典遊戲，之前在其他銀行不曾看過類似的服務，覺得能用低價標到想要的產品，很好玩。

▲現在只要下載王道銀行APP，再登入畫面的上方有「O-Life專區」，留下手機號碼成為會員，就可參加所有遊戲和競標！

王道銀行提到，另外一個專區是提供非常優惠的美食，這些美食都是知名排隊店家，每天會釋出限量名額，折扣非常低，歡迎大家每天都進來逛逛。現在只要上網搜尋「王道銀行APP」，下載後再登入畫面上方的「O-Life專區」，只要你是成年人，留下手機號碼成為會員，即可參加所有遊戲和競標！

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