帶第一次見面女網友到旅館　女生上樓「全套」他樓下等

▲李姓男子謊稱和女網友第一次見面，順道載女網友購物，實際卻是載應召女上旅館性交易。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝，示意用與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

一名李姓男子被控擔任應召站的馬伕，載送一程姓應召女到旅館和男客進行「全套」性交易。不過李男供稱，他和程女是網友關係，相約一起出門散心也是第一次見面，程女說要買東西下車，而他在車上等。但法官不採信這套說法，將李男依圖利媒介性交罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

李男供稱，他和程姓女子在網路上認識，聊天談心很合得來，因此相約見面一起散心。半途，程女說要買個東西，才會載著程女，到台北市羅斯福路二段一帶，讓程女下車採買，他則在車上等待，沒想到等著等著，突然出現警察，說他載應召女賣淫，但他根本不知道發生了什麼事。

不過，警方證稱，員警在知名「JFK論壇」發現「「我叫蘇雨我有18個姐咩自己組小團隊自做只有獨家別無分號24小時都可商量..」廣告，喬裝男客與「蘇雨」聯繫上，以8000元敲定交易，並依約前往羅斯福路二段上一家旅館房間等待，沒多久程姓女子抵達，員警表明身分，也循線找到正停在路邊等待的李姓男子。

偵訊時，程女坦承，從事按摩工作的她，加入應召站「接案」，應召站指示她與李姓男子互加Line，方便連絡上班事宜。而就在李男被查扣的手機內，發現被刪除的Line對話，經過還原，出現「先收7000代收1000」等李男與程女的對話，顯見為李男叮嚀程女要收取8000元，為避免查緝才將對話已讀後刪除。

雖然程姓女子在法院審理時翻供，表示自己平日在按摩公司學習技術，當日確實與李男單純出遊散心，途中接到公司來電有案子，才會謊稱要買東西，讓李男順道載她。至於偵訊時會坦承犯案，是員警要她承認，否則會被關6到7年，她有小孩要養，擔心被關，才會認罪。

法官認為，程女說詞有諸多破綻，可見是為了掩飾性交易，呼應李男的說法。李男被查扣的手機內Line對話事證明確，顯示李男確實與應召站其他成員媒介程女性交易，為了脫罪，編出「網友關係」的說法，犯後態度惡劣。

考量李男在應徵站內的角色，僅負責載送應召女，已離婚的他平日擔任臨時工，要負擔2名子女扶養費及照顧母親，依共同圖利性交罪，判決李男4個月有期徒刑，如易科罰金每日1000元折算。

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