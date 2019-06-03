交友軟體照目測她高168／55　見本尊嚇暈！體重破百還暗示要過夜

▲網友下載交友軟體，從照片目測女子身高168，體重55公斤左右，未料本人體重破百。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

地方中心／綜合報導

網路上交友雖然很快速，但畢竟隔著螢幕認識人，謊言也跟著滿天飛。有網友在臉書發文，最近下載交友軟體認識一名女子，對方邀約一起吃宵夜，但彼此聊天的時間加起來還不到1小時，而從照片目測女子身高168，體重55公斤左右，未料見到本人差點暈倒，對方體重至少破百，讓他傻楞「照片到底怎麼拍的啊」。

網友在臉書《爆怨公社》發文，近日下載交友軟體，打發時間聊天用還不賴，遇到一名女子約要一起吃宵夜，不過只和對方聊了2天，聊天時間加起來還不到1小時。而後到了相約的餐廳，原PO表示「她到我面前我心想這哪位啊，從頭到尾沒問過對方身高體重，只有對方傳的照片目測大概168／55上下，但本人體重至少破百啊」。

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更扯的是，原PO接著說，「用餐時還不斷暗示要去我家過夜，我從頭到尾裝傻，結帳時我直接掏錢買單要走人。」沒想到回到家時對方竟然還傳訊誇讚說，「我好紳士都不會對她毛手毛腳，請問是誰給妳的勇氣講這句話的。」

此文一曝光，網友紛紛留言說「好恐怖，還好版主沒被扛走」、「這年頭照片都不能信」、「男生要好好保護自己，哈哈」、「胖子都是淺力股」、「太好笑了吧，只是吃宵夜而已啦，吃完就可以閃了」、「應該亂掰個地點」。

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