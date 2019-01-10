李天鐸建築師操刀　打造台中七期「博克萊」美學建築！

▲七期「博克萊」建案由李天鐸建築師操刀，讓生活更具豪宅的品質與品味！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者姜國輝；圖／記者姜國輝攝、興富發建設提供）

記者李彥慧／採訪報導

李天鐸大師一直是許多建案御用的建築師，現在台中七期也出現他規劃的建案，兼具自然與時尚的美學工藝。這次為位居七期核心最強地利和超高機能的「博克萊」建案做規劃，讓生活更具豪宅的品質與品味！

▲▼博克萊建築規劃請到台北知名建築師-李天鐸大師來操刀，更是七期唯一李天鐸的作品。

興富發專案經理簡立凱表示，七期博克萊的樓高總共24層高，可說是七期小坪數的最高地標，以建築規劃來說，請到台北非常知名的建築大師-李天鐸大師來操刀設計，更是七期唯一李天鐸的作品，特別使用橄欖綠石材去做框架式建築，樹立在整個七期核心價值地位上。

▲博克萊建案規劃出23到36坪的小坪數精品宅。

已購客戶謝先生談到，台中在地人以進駐七期做為人生的夢想之一，博克萊位置以及格局，在小坪數建築裡是無人能出其右的地段，入住這邊最棒的就是旁邊有捷運站，但不是在第一排而是位在第二排，第二排享有捷運的便利性，又不至於被捷運通行當中的噪音所吵雜。

博克萊建案規劃出23到36坪的小坪數精品宅，並規劃出空中尊榮會所，更有泳池、Lounge bar等設施，沿線還有文心森林公園，大墩惠文雙學區、百貨生活圈，媲美國際景觀飯店宅。

▲▼博克萊規劃出空中尊榮會所，更有泳池、Lounge bar等設施，沿線還有文心森林公園，大墩惠文雙學區、百貨生活圈，媲美國際景觀飯店宅。

博克萊業主代表劉東嶽副總表示，七期是整個中部房地產裡公認地點最好、公設環境建設最優美，但進駐到南七期都是別墅或3千萬到5千萬的總價，七期博克萊在優厚的地理條件之下，總價卻只要一千萬左右，而且自備78萬起就可交屋，目的就是讓七期不再高不可攀。

有了博克萊的出現，讓更多購屋族有機會入主七期，開啟與富人齊高的大門，居住在頂級建築師打造的美學空間之中，享受最優質的生活！

博克萊︱基本資料

博克萊官網>>>

博克萊FB>>>

基地位置：七期惠中路VS大墩七街口

基地規模：1095坪+1028坪廣場

戶數規劃：442戶

產品規劃：2-3房

樓層規劃：24樓

公 設 比：34.3%

連絡電話：04-22557778

投資建設：興富發建設

建築設計：李天鐸建築師

結構設計：科建結構

企劃代銷：興富發建設