同婚專法草案出爐　許毓仁：建議送立院後俓付二讀

▲同志大遊行。（資料照／記者錢玉紘攝）

政治中心／綜合報導

行政院版同婚專法出爐，草案名稱為《司法院釋字748號解釋施行法》，若立法院通過此案，未來同性伴侶可結婚、繼承。對此，國民黨立委許毓仁9日表示，如果有意要讓同婚可以盡快通過，送進立法院之後，應該直接俓付二讀交付黨團協商，進行處理，和實質法條的辯論和審查。

許毓仁在臉書表示，行政院推出的通婚專法版本，用「748號釋憲施行法」為專法名稱，是明顯避開是否能夠讓「婚姻」兩字入法的爭議和地雷，內容重點是在於內容是否是能夠實際保障同性結婚繼承和稱謂。

許毓仁指出，還有幾個重點值得關注，這個「施行法」的位階為何？跟其他法律有所抵觸的時候，誰高誰低？該如何作為函釋裁決？以施行條例作為法案名稱是否會位階過低？專法必須要等同民法對婚姻的保障，條文細節都需要檢視，跨國婚姻、反歧視條文是否有納入？

許毓仁提到，他給予行政院和法務部肯定，畢竟這不是一個容易解決的問題，建議如果有意志要讓同婚可盡快通過，送進立法院後，應該直接俓付二讀交付黨團協商，進行處理，和實質法條的辯論和審查。

另外，關於國民黨的立場，許毓仁強調，書記長吳志揚也表達過，國民黨團不會做成黨團決議，而是交由個別委員個人的意志和立場作為表達贊同或反對，這個開放的立場是值得肯定的。

▲許毓仁 。（資料照／記者黃克翔攝）

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