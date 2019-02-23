同婚合法微博熱搜獲「4億關注」　陸網友：可以去台灣結婚嗎

▲同婚合法成微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

行政院會21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，使台灣成為亞洲首例，允許成年同性伴侶可成立婚姻關係。「台灣同性戀合法」的搜尋標籤也成為微博熱搜關鍵字，雖未上榜，但已有4億閱讀與13.4萬討論量。有網友回應新聞表示，「可以去台灣結婚嗎？」

同性婚姻「政院版草案」預計21日要送出行政院會，法案名稱有無「婚姻」兩字引起挺同、反同兩派爭執；20日名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》。該草案21日在行政院會通過後將送往立法院進行審議程序，據了解，行政院長蘇貞昌雖然支持婚姻平權，但黨內考量社會對同婚反彈聲浪，將不會以黨紀約束綠委。

政院版同婚草案中，同性伴侶可以準用《民法》婚姻章規定結婚，也可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。

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▲台灣同婚合法獲得4億閱讀量關注。（圖／翻攝自微博）

截至發稿前，「台灣同性戀合法」的搜尋標籤，在微博已吸引4億閱讀與13.4萬討論量，但搜尋字眼容易讓人誤解「同性戀在之前是有罪的」，也引起不少網友討論。

有網友指出，這個搜尋關鍵字「不是同性戀合法不合法，是同性戀婚姻合法，同性戀本身不是違法的存在」。

▲有些人認為關鍵字敘述略帶偏頗。（圖／翻攝自微博）

除了解釋的聲音之外，大部分的大陸網友都傾向支持同婚合法，紛紛回應，「台灣加油」，「雖然合不合法都不會阻止他們（她們）相愛但是畢竟這樣又是多給予了他們一份尊重與認可」，「支持婚姻平權，愛情不分性別」。還有人提問，「可以去台灣結婚嗎？」，「什麼時候輪到大陸？」

▲多數大陸網友表示支持台灣同婚合法。（圖／翻攝自微博）

微博上充滿對於「第748號解釋施行法」的討論，雖然大部分都是正向的訊息，但也有疑似單身的網友回應，「不管是同性戀還是異性戀，找不到對像還是找不到對象」。