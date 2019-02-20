　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義推「退休金換消費券」　李來希：要對幹嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

針對年改被砍的問題，國民黨主席吳敦義建議蔡政府，可以用發行消費券的方式補發。對此，全國公務人員協會理事長李來希20日痛批，「這是哪門子的主張？我們在推縮衣節食，你在搞消費？是要對幹嗎？」

針對民進黨砍退休軍公教及警消人員的待遇，吳敦義19日受訪時強調應「不溯及既往」，也為此獻策，他表示，退休軍公教、警消人員年改前的待遇不用全恢復，但被砍掉的部分「政府改發行同額消費券」，也能促進經濟，認為總統蔡英文應好好思考此方式。

▲▼北檢傳喚韓國瑜,李來希。（圖／記者季相儒攝）

▲全國公務人員協會理事長李來希。（資料照／記者季相儒攝）

對此，李來希在臉書直言，「這是哪門子的主張？我們在推縮衣節食，你在搞消費？是要對幹嗎？」，軍公教人員爭的是制度的穩定與永續，但吳敦義卻談補償，軍公教人員爭的是法治基礎，吳敦義卻提用軍公教的老本換消費券，國民旅遊卡的教訓還不夠嗎？

李來希指出，國民旅遊卡16000元的所謂補助，是用軍公教人員的不休假工資換來的，最後卻被演繹成獨厚公務人員，害軍公教跳到黃河都洗不清了，如果短少的退休金換成消費券，不出了兩個月，一定會引來大眾的眼紅，屆時軍公教人員又要面臨新一波的羞辱。

李來希批評，「吳主席！你嘛拜託，提點子之前請先問問我們的需求」，軍公教退休人員缺的是老年經濟生活的安全感與尊嚴，不是促進消費的鬼點子。

ET快訊
Toyota硬插大門！全公司「苦等2hr」不能下班　車主現身
謝政鵬知女友死訊　IG發文：這玩笑會不會太大
同婚專法明通過行政院會！蔡英文：到了解決問題的時刻
許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

關鍵字：吳敦義,退休金,消費券,軍公教,李來希

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

孫大千：陳明通為兩岸「擺飾品」沒資格批吳敦義

民團批公投法亂象淪政黨操弄工具　提6修法方向

公道伯猜燈謎　王金平一張照片猜一部經典名作

全台灣人都欠高雄人？　余天嗆韓國瑜：誰對不起台灣還不知道

訪謝龍介才知「虱目魚會中風」　黃暐瀚：想贏要抓住農漁民的心

台南立委補選藍綠激戰　沈富雄大膽預測：贏的是他

鄭運鵬票選湯圓口味哪一派　網友歪樓要「鮮肉派」

律師反串暗酸韓國瑜　網友笑翻：小心韓粉來襲

李家同批「鬼混說」唱衰台灣　羅智強：他誤會韓國瑜的用心

韓國瑜抱怨前瞻計畫要重寫　盧秀燕：我不選總統也被卡

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

黃子佼18年愛狗離開了　「49天後帶你歸土」

韓國瑜抱怨前瞻計畫要重寫　盧秀燕：我不選總統也被卡

蔡英文收到155位歐洲議員連署　關切大陸對台軍事恫嚇

吳敦義駁投降協議說　酸民進黨「故意搞不清楚」

2020「蔡賴配」？　黃偉哲：只知道不是「蔡黃配」

快訊／國民黨提和平協議　蔡英文：不接受消滅台灣主權的協議

「參選獨家」給外媒挨批　蔡英文：讓世界聽到台灣要民主、不要一國兩制

林為洲開第一槍：總統提名人操盤立委提名

快訊／行政院21日送同婚專法　蔡英文：現在到了解決問題的時刻

雲端最前線／蔡英文表態競選連任　2020還有誰選定了？

快訊／選總統民調全輸　蔡英文：民調是死的！人心是活的

嘉中英文開學考涉羞辱　顏擇雅：講學自由不是讓老師自己爽

父搭機回台見愛女最後一面　謝政鵬心碎發文哀悼：說好要等我...

白馬王子為何總在森林亂晃？　揭露童話裡沒說的歷史真相

開學季床墊、枕頭買氣噴發　3C家電買起來最高送5千獎學金

雙獅賽更新／蘇智傑、鄭鎧文安打　統一1比0領先西武

冷空氣強度升級！周末冷氣團強襲　最冷時段出爐「北部低溫探12°C」

俄羅斯邀日企開發「北極圈液化天然氣」　安倍盼能領土談判

車禍身亡文大生生為謝政鵬女友　球迷粉絲團哀悼

影／越南成非洲豬瘟疫區　學者警告：東南亞國家早晚淪陷

高中木聯／小高一投打雙雄立功　善化2比1淘汰北科附工

政治熱門新聞

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

2020總統民調　韓國瑜領先

吳敦義：徵召韓國瑜「完全開放」

盛竹如遭脅迫？羅淑蕾：一定告死..

高雄三月來訪巨星　可愛教主：楊..

女大生控洋男撿屍性侵　這手勢被..

大典館5樓使照蓋8樓建物　柯P..

電爆英文老師　蔡英文完美示範C..

韓國瑜健康亮紅燈　會議、發紅包..

柯文哲拚總統　6月解決大巨蛋

台南立委補選藍綠激戰　沈富雄：..

蔡詩萍PO千字「給吳敦義的公開..

高嘉瑜慘遭炮灰襲擊　嬌喊「我眼..

蔡英文「抱怨」　林濁水一點酸爆

更多熱門

相關新聞

吳敦義拚2020　換柱2.0戰略曝光

國民黨在九合一選舉大勝，基層氣勢高漲，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。對於是否召徵民調最高的韓國瑜參選2020總統，國民黨主席吳敦義20日接受廣播專訪時表示「完全開放」，任何一個合格黨員都有機會，「國民黨也曾經用徵召的方式啊」，6月就會產生總統候選人。

韓國瑜民調No.1　蔡正元勸「老太陽」

吳敦義：徵召韓國瑜「完全開放」

蔡詩萍PO千字「給吳敦義的公開信」

郝龍斌再砲吳敦義　「直球對決、找出最強候選人」

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

與表哥7年婚變！有馬妹：人生只有一次

黑人騎「三冠王」載范范舊照出土

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面