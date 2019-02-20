吳敦義推「退休金換消費券」　李來希：要對幹嗎？

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

針對年改被砍的問題，國民黨主席吳敦義建議蔡政府，可以用發行消費券的方式補發。對此，全國公務人員協會理事長李來希20日痛批，「這是哪門子的主張？我們在推縮衣節食，你在搞消費？是要對幹嗎？」

針對民進黨砍退休軍公教及警消人員的待遇，吳敦義19日受訪時強調應「不溯及既往」，也為此獻策，他表示，退休軍公教、警消人員年改前的待遇不用全恢復，但被砍掉的部分「政府改發行同額消費券」，也能促進經濟，認為總統蔡英文應好好思考此方式。

▲全國公務人員協會理事長李來希。（資料照／記者季相儒攝）

對此，李來希在臉書直言，「這是哪門子的主張？我們在推縮衣節食，你在搞消費？是要對幹嗎？」，軍公教人員爭的是制度的穩定與永續，但吳敦義卻談補償，軍公教人員爭的是法治基礎，吳敦義卻提用軍公教的老本換消費券，國民旅遊卡的教訓還不夠嗎？

李來希指出，國民旅遊卡16000元的所謂補助，是用軍公教人員的不休假工資換來的，最後卻被演繹成獨厚公務人員，害軍公教跳到黃河都洗不清了，如果短少的退休金換成消費券，不出了兩個月，一定會引來大眾的眼紅，屆時軍公教人員又要面臨新一波的羞辱。

李來希批評，「吳主席！你嘛拜託，提點子之前請先問問我們的需求」，軍公教退休人員缺的是老年經濟生活的安全感與尊嚴，不是促進消費的鬼點子。