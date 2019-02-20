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孫大千：陳明通為兩岸「擺飾品」沒資格批吳敦義

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院備詢 陸委會主委陳明通 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委陳明通 。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨將修正「兩岸人民關係條例」，未來兩岸簽「和平協議」前應舉行公投，陸委會主委陳明通也直指，簽兩岸和平協議先公投全因吳敦義。對此，前國民黨立委孫大千20日表示，陳明通身為兩岸關係中的「擺飾品」，沒資格批評吳敦義。

孫大千在臉書提問陳明通8個問題：

第一，吳敦義所提到的，「簽署兩岸和平協議」是有前提條件的，民進黨為什麼要刻意的掐頭去尾呢？這不是擺明是要抹黑陷害吳敦義嗎？

第二，蔡英文說好的「兩岸關係維持現狀」，民進黨保持了國民黨在2016年所留下的和平穩定的兩岸現狀嗎？

第三，這兩年半以來，不就是民進黨徹底摧毀了原本兩岸保留在「九二共識」中的模糊默契嗎？

第四，兩岸關係被你們不斷折騰後，台灣的邦交國只剩下幾個了呢？台灣還能夠走出國際社會嗎？

第五，如果不是你們民進黨一再重踩紅線，胡作非為，習近平會被逼著做出強硬表態，緊縮兩岸論述的空間嗎？

第六，民進黨為什麼要把台灣綁上美國的戰車，攪進美中貿易戰的漩渦之中呢？

第七，身為陸委會主委，你已經淪落到沒有辦法跟大陸對話，只好每天纏著台灣的縣市首長來作秀，不覺得很慚愧嗎？

第八，民進黨準備要藉由「制憲」來推動「階段性的台獨」，顯然就是活得不耐煩了，硬是要把台灣拖進災難深淵的一種「自殺行為」。你覺得修法來「保台」比較有用？還是讓民進黨趕快下台比較實際呢？

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關鍵字：孫大千,陸委會,陳明通

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