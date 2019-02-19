蘇揆承諾龍崎掩埋場案永久終止　「最強里長」陳永和：肯定

▲前台南市龍崎牛埔里長陳永和，對行政院長蘇貞昌承諾龍崎掩埋場開發案「永久終止」表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案爭議多年，行政院長蘇貞昌2月19日接受立委王定宇質詢，承諾3月10日展延到期後，不會再延期，也就是「永久終止」，未來不可能再做垃圾場，對此前牛埔里長陳永和表示肯定，但他也提醒民眾，蘇院長的前提是要符合「文化資產」，萬一不符合，屆時應怎麼辦？

據了解，王定宇質詢表示，廠商原訂要在台南龍崎月世界的泥岩惡地設置垃圾掩埋場，不過在當地民間團體的抗爭反對下，經過5次展延，最後一次是到3月10日到期。而過去，前行政院長賴清德曾承諾，會在地方同意下才通過此案，如今，台南市長黃偉哲也出面呼籲行政院，希望能停止展延。

蘇貞昌表示，王定宇多次向他反應，他也在此宣布，基於地方民意反映的回應，以及對地方特殊地景與自然保育維護，龍崎掩埋場在3月10日到期後，不會再延期。王定宇追問，許可不再展延，是否代表就是停工、終止。蘇貞昌強調，市府已經指定為自然地景，就沒辦法再回復了，不可能再做掩埋場了。

針對行政院長蘇貞昌宣布，台南龍崎垃圾掩埋場案到3月10日開發許可屆滿後就不再展延一事，奮力守護崎有「最強里長」美譽的前龍崎牛埔里長陳永和受訪時提出3點聲明指出：一、我們公開肯定行政院蘇貞昌院長 對牛埔月世界掩埋場公開表示將不再給歐欣公司展延執照。二、我們懇請台南市黃偉哲市長的團隊，能拿出效率在6個月內完成牛埔月世界文化資產的鑑定程序。三、他也要提醒大家若6個月後鑑定出來，假如牛埔月世界不符合文化資產，那政府又要開始推動在牛埔月世界設立掩埋場，這時大家該怎麼辦？四、他在此也展現誠意取消2月22日的北上陳情靜坐。

陳永和補充說明指出，他有看王定宇立委質詢內容，蘇貞昌院長的承諾他十分肯定，但這個決定是基於台南市政府文化資產鑑定委員會鑑定是「文化資產」的前提，他希望黃偉哲市長的市府團隊儘速在6個月內完成鑑定，但他也提醒民眾說，王定宇立委並沒有追問，萬一6個月後該處被鑑定不符文化資產，屆時又該怎麼辦？他原本要北上靜坐抗議，如今蘇貞昌院長展現善意，那他也展現誠意，各退一步，他決定取消北上靜坐抗議，也感謝大家長期以來的支持與關心。

台南社大環境小組召集人黃煥彰對蘇貞昌院長的決定也表示肯定，未來關鍵回到台南市政府暫定自然地景的審查結果，希望市府能發揮行政效率，於6個月內儘速完成龍崎自然地景的審查。