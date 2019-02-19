吳敦義拋兩岸和平協議、發消費券　蘇貞昌：選舉啦！

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義除了日前拋出兩岸和平協議，更在活動致詞時自稱「我也是中國人」，19日又提及有人建議他未來國民黨若重返執政，可以不恢復軍公教警消人員年改前的待遇，改以用「同額消費券」方式補發。對此，行政院長蘇貞昌下午在立法院答詢民進黨立委王定宇時回應，這都是為了選舉，看能得到黨內提名。

吳敦義日前表示，如果未來國民黨執政，依照《兩岸人民關係條例》，國民黨政府就有權力依法與對岸洽簽兩岸和平協議；行政院則立即回應要推動修法，要求簽署前應先公投。吳敦義19日上午在台北參加「指南宮」敬天祈福活動受訪時更拋出新點子，指出被砍掉的年金金額，可以用發放消費券的方式，來彌補退休軍公教。

對於吳敦義種種言論，蘇貞昌在接受王定宇質詢時諷刺，「 選舉啦，看看是不是能得到提名，沒關係啦，這是國民黨內部的競爭，大家先觀察，台灣人民要聽清楚，中國國民黨現任主席公開宣布，他們黨如果重新執政要跟中國簽和平協議，大家都要聽清楚」。



蘇貞昌還說，跟中國大陸說這個（和平協議），就正好是合了中國大陸的台灣方案，中國大陸要跟統派做（和平協議）都說明的，和平協議連放棄武力對付台灣都不敢說，連這次元旦發言都還說不放棄武力對台，還在和平協議，台灣人要自覺，要清楚知道全世界對台灣最不善意的就是中國大陸。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

