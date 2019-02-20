高官退將赴陸擬管制15年　蘇貞昌撂話：應終身限制

記者徐政璿／台北報導

陸委會提出台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，明定退將或退休政務人員15年內，不可參與中國大陸政治活動。對此，行政院長蘇貞昌19日赴立法院備詢時表示，15年他認為還太短，應要永久限制。

根據政院版草案，列管的退離職人員赴中管制年限最少3年，只能增加，不能縮減；退將或退休政務人員15年內，不可參與中國政治活動，否則可剝奪月退俸或處以罰鍰。孔文吉質詢時問到，行政院是否有意針對退役將領、政務官修法，將管制期從至少3年改為15年？

蘇貞昌回應，3年的管制期不改，15年他則認為還太短，應要永久限制，因為3年是限制身分，包括當過高官，處理過機密，或是退將等；現在談的15年，是針對某一種行為，例如退將到中國大樂去在中國國家主席習近平前，一起唱中國的國歌，或是坐在一起，「那像什麼話」，這種他認為不只是15年，應終身不能到中國做這樣的行為。

蘇貞昌也指出，中國連台灣人在台唱國歌、做什麼都限制，「它才是對台灣敵對、不尊敬」；台灣是限制自己的國民，曾具有某種身份的人，領過高官俸祿、曾處理國家機密等，應該有所限制，合情合理。不要說台灣，連最先進的民主國家都如此要求，公民課本也這樣教學生、孩子。

▲行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

