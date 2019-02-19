「核四重啟不可能」　蘇貞昌：哪個縣市願意放核廢料？

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌19日率內閣團隊赴立法院施政總質詢。針對時代力量立委徐永明詢問能源政策議題，蘇貞昌表示，「核能發電事實已經不可能」、「核四重啟也是事實不可能」；他還反問，「只要問，哪一個縣市願意放核廢料，很清楚，現在沒有任何地方願意接受核廢料，卻不反對核能發電，這是不能並容的兩個情形」。

徐永明今質詢蘇貞昌，蘭嶼核廢何時清出？行政院態度為何？蘇貞昌表示，放在蘭嶼對蘭嶼不公平，不過遷出到本島核能電廠，所在地首長、民眾也絕對不同意。

徐永明說，公投通過後，行政院應該表態「以核減煤」的立場「2030達到核能發電比率不低於燃煤發電」。蘇貞昌回應，現在核能發電已經不可能，「事實已經不可能」，不要說態度上反對，而是事實已經不可能；至於對於核四重啟，蘇貞昌回應，「也是事實不可能」。

徐永明也提醒，2020選舉核能議題勢必還會是公投題目，行政院是否應該將立場講清楚，捍衛政策，應該將強力論述說出來？

蘇貞昌再度回應，這次公投過程，事實上沒有讓民眾知道結果是怎麼樣？他甚至反問，「只要問，哪一個縣市願意放核廢料，很清楚，現在沒有任何地方願意接受核廢料，卻不反對核能發電，這是不能並容的兩個情形」。

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

