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韓國瑜累垮！　韓冰不捨「爸爸直播沒喝醉」：會逼他早點睡覺

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▲▼ 韓冰心疼韓國瑜。（圖／記者洪正達翻攝）

▲韓冰相當心疼韓國瑜。（圖／記者洪正達翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後行程滿檔，17日晚間在酒吧開直播後，又於18日晚間夜宿彌陀漁港，19日清晨5點半馬上又到漁市場拜訪，但這一連串的行程，也讓他徹底累垮，緊急取消19日的公開行程。對此，韓國瑜女兒韓冰則表示，會逼爸爸早點上床睡覺。此外，韓冰也澄清，17日韓國瑜在酒吧直播時並沒有喝醉。

韓冰19日代替生病的父親發紅包時，不少韓粉向她喊話，一定要讓市長好好保重、注意身體，而她也連連向支持者道歉爸爸的臨時缺席並表示，韓國瑜希望可以達到每個人的要求，卻沒有考慮到自己的身體跟時間，才會讓自己累垮了，而她同時也向支持者承諾，「今晚會逼爸爸早點睡覺」。

▲民眾看到韓國瑜又紅眼了，舉牌告訴市長：要關在家休息 。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜巡視彌陀漁會，受到群眾熱烈歡迎 。（圖／地方中心翻攝）

對於韓國瑜遭批評直播喝醉一事，韓冰則回應，當時她跟王律涵都在酒吧，爸爸並沒有喝醉。此外，對於韓國瑜的身體狀況，高雄新聞局長王淺秋也表示，韓國瑜在18日時就已經因為感冒有點「失聲」，外加上沒有睡好，行程緊湊的原因導致體力徹底透支，因此才會取消19日的公開行程。

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關鍵字：韓國瑜,韓冰,高雄,直播

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