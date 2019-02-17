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社會 社會焦點 保障人權

賓利遭爆撞怒嗆「賠得起嗎？」　CEO車主再轟：肇事者不用打悲情牌

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▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又因「消光黑」被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲千萬賓利遭國產轎車撞上後，又被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

突發中心／綜合報導

新北市中和7日發生一起疲勞車禍，導致千萬賓利嚴重損毀，而當時賓利車主情緒激動，還被爆出在員警面前出手揍人，甚至怒嗆「我車多少錢？你賠得起嗎？」引發爭議。對此，車主本人17日晚間發表四點聲明表示，「你就把我的車撞成這樣子，試問今天如果我沒有試著閃避你，那今天在醫院躺著的人不就是我了。」

黃姓車主PO文指出，「肇事者不用打悲情牌，說因爲自己要照顧父親跟姐姐，所以要打兩份工，如果真的要說自己多孝順可憐，然後努力工作的話，那我可以跟你們說，我父親死的時候，我連最後一面都沒看到，因為我在工作。」而他也表示，「大年初三，你撞我的車，下車先稱你恍神，後來又改口說你在撿手機，就只因爲你開車玩手機，就因這樣的理由，你就把我的車撞成這樣子。」

黃姓車主也表示，「今天如果我沒有試著閃避，那今天在醫院躺著的人不就是我了。你姐姐懷孕沒有工作，這種事也敢拿出來講，難道你姐夫也沒工作嗎？如果你真的是孝子，那應該更謹慎的開車回家過新年，而不是邊開車邊玩手機。」

▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又因「消光黑」被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

此外，針對警方的部分，黃姓車主則回應：「試問各位，你已經是受害者了，警察大人還把你當作是肇事者盤問，你們不會生氣嗎？」而他也表示，「後來有好心人提供錄影畫面，警察大人，竟然回了我一句：『算你倒霉』，大過年初三的，人都已經心情不好了，警察大人再補這一刀，試問各位，換位思考一下，你們的心裡會好受嗎？」

黃姓車主也氣憤的表示，「再來這種車子的拖車本來就很難叫，我等拖車的過程中，你們沒有做任何放紅墜的動作，導致於另一台機車再度追撞上來，然後我的乾媽只是要求你們放一下紅墜跟警示燈，你們的口氣不用這麼差，到了早上你們要交接班，我的拖車好不容易到了，已經想辦法要拖走了，你們來交接的員警不用用那種不耐煩的語氣跟眼神看著我」對此，他憤怒的表示，「今天不是我去造成這件車禍的發生，不用把氣出在我身上。」

▲▼國產車擊落賓利！醫美CEO暴走揮拳　打卡嗆警：一輩子買不起。（圖／東森新聞）

▲肇事駕駛現身控訴賓利車主施暴，表示已提告傷害。（圖／東森新聞）

此外，車主也氣得感嘆「肇事者早就離開現場了，你們為什麼不去問清楚肇事者到底是什麼原因肇事，只有做個簡單的酒測，你們為什麼不去檢測他有沒有毒駕，我一下車就問肇事者，你有沒有吸毒，肇事者避而不答，這我也跟你們警察大人講了，你們有理會嗎？」

整起事故發生在7日凌晨，當時肇事駕駛沿成功路往福和橋方向行駛，通過路口時疑似恍神不慎移動到方向盤，導致車身朝左偏移跨越車道，撞向黃姓賓利駕駛的左側後輪，導致賓利車身嚴重受損，所幸無人受傷，而這起車禍的後續也在網路上爆發不少爭議，因此引發社會關注。

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關鍵字：賓利,國產車

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