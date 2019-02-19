韓國瑜「健康亮紅燈」徹底累垮！　19日突取消市政會議、發紅包

▲幾近滿擋的行程讓韓國瑜徹底累垮。（圖／記者洪正達攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後行程一直滿檔，而他18日夜宿彌陀漁港後，還於19日清晨5點半就去拜訪漁市場，但滿滿的行程也讓他徹底病倒，臨時取消19日上午的市政會議和下午的發紅包行程。對此，高雄新聞局長王淺秋表示，韓國瑜感冒真的累壞了！

韓國瑜17日間在酒館開直播，事後卻遭到總統府發言人黃重諺在臉書狂酸他「土包子」對此，韓國瑜無奈的回應「都隨便他們講吧！狗嘴吐不出象牙」，而他18日晚間到彌陀漁港夜宿一晚後，19日一大早又到漁市場拜訪，但緊湊的行程也讓他的健康亮起紅燈，身體吃不消。對此，王淺秋表示，韓國瑜18日時就已經因為感冒有點「失聲」，外加上沒有睡好，行程緊湊的原因導致體力徹底透支，因此才會取消19日的公開行程。

王淺秋也表示，韓國瑜雖然身體狀況不佳，但沒有去看醫生，希望他可以好好休息，因為下周他將到新加坡、馬來西亞拜訪，行程又會是滿檔而緊湊。此外，根據市府消息，19日的韓國瑜發紅包的行程，將會改由副市長李四川、民政局長曹桓榮，以及韓國瑜的女兒韓冰出面發放。

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