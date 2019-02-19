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李家同批韓國瑜「鬼混說」　李正皓：他錯了，台灣還有混的本錢嗎？

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▲韓國瑜證實將與星馬高層會面。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

清大榮譽教授李家同針對高雄市長韓國瑜日前的「台灣鬼混說」，批評高雄市長韓國瑜是在唱衰台灣，也舉出台灣工業近幾年在國際上的表現，但國民黨草協聯盟發起人李正皓反駁，「這次李家同老師真的說錯了」，並質疑「台灣還有混的本錢嗎？」

關於李家同認為韓國瑜所說的「台灣鬼混20年」使他感到痛苦。對此，李正皓19日在臉書發文提及，李家同過去許多對於台灣包含教育、基礎科學的發言他都十分認同，「但這次李家同老師真的說錯了。」

「台灣到底有沒有混了二十年？」李正皓說，或許每個人的觀點不一樣，但他認為李家同應該是那個最能理解韓國瑜對台灣「愛之深，責之切」心情的人，因為回顧李家同過往的發言，可以發現他與韓國瑜都對台灣發展的現況充滿擔心與憂心。

李正皓舉了兩個例子，例如：幾個月前，李家同才公開要求「台灣政府不要再這樣混下去了，整個國家不能一方面對學生英文基本能力差的現象無動於衷，一方面卻奢談要推動雙語國家，講了快二十年了，教育部就是完全不理會！」李正皓提問，李家同指責政府在教育上「混了二十年」的同時，本意是在唱衰台灣嗎？顯然不是，只是一種對於台灣教育又急又氣的表現。

而他又再舉一例，李家同曾多次批評台灣的大學生沒有國際觀，分不清米開朗基羅與忍者龜的差別，「難道李家同的發言是為了唱衰年輕人？顯然也不是，只是一種對於年輕人『愛之深，責之切』的心情。」

李正皓表示，李家同在學術上、教育上的成就是相當卓越的，他也十分佩服，但他認為，在台灣競爭力的這個議題上，韓國瑜確實說的沒錯，韓國瑜看到台灣如今的狀況，真的是又急又氣。

最後李正皓提到，二十年前我們高喊亞洲四小龍；二十年後香港、韓國、新加坡已經飛龍在天，台灣因為意識形態與內耗，拖累了經濟，現在只能苦苦支撐，希望不要變成亞洲四條蟲。「台灣還有混的本錢嗎？」

▲教授李家同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲教授李家同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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關鍵字：韓國瑜,李家同,李正皓

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