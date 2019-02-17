神明送雍正對聯「惟以一人治天下 」暗示選總統？　韓國瑜：天下改成高雄

▲永安天文宮表示，神明指示將這幅對聯送給韓國瑜。（圖／組合圖／圖左記者宋德威攝、圖右記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

台北市長柯文哲日前才說自己像清朝雍正皇帝，而巧得是高雄市長韓國瑜17日參拜永安天文宮時，管委會就準備了一幅和雍正當時掛在養心殿的一樣內容的對聯給他，還說其實去年11月神明就有指示要寫下這幅對聯給韓國瑜。此外，由於對聯的內容為「惟以一人治天下 豈為天下奉一人」，其含義不免也讓人有諸多聯想。對此，韓國瑜則回應：應該把天下改成高雄。

韓國瑜上任後多次被提及選總一事，而他本人則回應：「2020就像緊箍咒一樣，說到就頭痛」但此次永安天文宮贈上的對聯，卻恰好是清朝皇帝雍正當時掛在養心殿的對聯，而上頭內容寫著「惟以一人治天下 豈為天下奉一人」，而管委會也表示，這是神明在去年11月8日就指示要送給韓國瑜的。此外，這幅對聯的內容也不免讓人聯想，是否在暗示韓國瑜選總統。

對此，韓國瑜則回應：「一個人有機會服務公職，不管是下從里長、縣市長到總統，要服務人民的心，一個人來服務天下，是這個意思，所以我把天下改為高雄，這樣一看就懂了 ，所以我們不管是高雄市的行政部門還是立法部門，一心一意為高雄市民打拼，就是收這樣一幅墨寶才有意義，也可以警惕自己。」此外，韓國瑜先前也提到，自己比較像韋小寶，因為希望自己可以快樂。

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