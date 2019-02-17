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鄭文燦秘書被保全攔爆怒「一定要認識我」該好好耍特權　網譏：好大的官威

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▲▼ 鄭文燦秘書被保全攔　怒嗆：該耍特權都沒發揮 。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市長鄭文燦的秘書發文惹議。（左圖桃園市長鄭文燦、記者林敬旻攝／右圖秘書發文、翻攝自臉書）

地方中心／綜合報導

桃園市長鄭文燦的秘書「紅」到臉書社團「爆料公社」，起因是因為桃園議員詹江村分享了一篇PO文，而根據這篇PO文顯示，該名秘書因為燈會現場的保全不認識她，不肯放行車輛，竟然就在臉書發文痛批真的很靠北，還說自己該耍特權時都沒有好好發揮，而這篇貼文隨後也被人轉到爆料公社裡，網友們看了紛紛譏諷「真是好大的官威啊！」

整起事件起因是因，該名秘書日前在臉書PO文指出，當時燈會主燈區在三民運動公園，而那時媒體車子被保全擋下來，而她去請保全放行時，對方回答她「我才來三天根本不認識妳，我不能聽妳指令」而該秘書因此氣炸了，不僅痛批「這句話真的很靠北，難道你是新人就可以不聽指令？」此外她也在臉書發文表示，「一定是我平時處事太過低調，以至於我每天在那裏出出入入，保全竟然不知道我是養工處上級單位。」

此外，該秘書還說：「這件事讓我深深反省了一下，結論就是我做人太客氣了，該耍特權都沒有好好地發揮！所以我事後打電話給主秘，請他讓所有保全一定要認識我，我每天都在那裏進進出出，千萬不要再跟我講那些鬼話了！！」

這篇貼文一出，立即引發熱議。對此，詹江村也發文表示，「我屬於低調議員，被開罰單也不敢表明，我是議員身份，被基層公務人員刁難，也不敢有任何官威，因為我知道，年輕人看待民意代表，就是個沒甚麼了不起的公僕。」而他也譏諷：「這位年輕妹妹官員，鄭文燦市長的秘書，待過『不當黨產委員會』又待過『高雄市政府的官員』保全還敢這麼白目，肯定該被下台了！」

這篇貼文也被人轉發到臉書社團「爆料公社」，網友看了紛紛留言譏諷「官位沒多大，架子倒是很大」、「好大的官威啊！」、「當了官 平民都是垃圾的概念嗎」、 「盡忠職守，支持保全！」、「不帶識別證，怪誰？誰知道是不是真的。」、「沒帶證件本來就該懷疑」。

對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜指出，該名秘書當天是急於處理媒體朋友的聯訪及停車事宜，係基於職責所在，協助市府建立友善關係。對於臉書PO文引發各界關切，已深切檢討，並自請處分。

▲▼ 鄭文燦秘書被保全攔　怒嗆：該耍特權都沒發揮 。（圖／翻攝自臉書）

▲該秘書發文全文。（圖／翻攝自臉書）

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關鍵字：鄭文燦,秘書,保全,官威

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