新婚騎士遭撞死！妻抱4月女嬰痛哭　出殯車繞客運站怒撒冥紙

▲家屬到客運站前怒撒冥紙。（翻攝自臉書黑色豪門企業）

地方中心／南投報導

一名新婚的黃姓男子12日騎車行經中興新村路口，遭一輛客運從右側撞飛，因頭部遭受重擊，送醫不治，留下新婚妻子及4個月大的女兒。黃妻獲噩耗淚崩「先生工作很辛苦，我什麼都沒有準備...」對此，家屬18日下午舉行告別式，但因滿客運業者一直沒有釋出善意，而兩方對於賠償也沒有共識，因此憤而開著出殯車到客運轉運站撒冥紙發洩怒火。

由畫面中可見，不僅有一群人不斷在門口丟冥紙，就連馬路上也散落了許多，一旁的車子也被波及。此外，整起事件的起因是因為，30歲黃男12日騎車行經文獻路、中研路口，卻遭一輛客運從右側撞上；而根據路口監視器畫面可見，黃男已騎過交叉路口一半，客運從右方出現直撞黃男，機車遭卡在客運車底往前滑行了數公尺，而黃男也往前翻滾多圈後墜地，當場失去呼吸心跳，警消人員緊急將黃男送醫，經3個多小時搶救，黃男因頭部遭受重創，傷重不治。

▲黃姓騎士遭客運直撞後飛彈墜地，送醫後傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝）

不幸在車禍中喪身的黃男，2018年底才剛新婚，留下生產完不久的妻子及4個多月大的女兒，而黃妻接獲噩耗更是悲痛淚訴，「我先生真的很認真，他的工作真的很辛苦、很辛苦，他太年輕了，我什麼都沒有準備，很突然....」，難以接受與丈夫天人永隔的事實，令人鼻酸。此外，家屬18日舉行告別式時，因不滿客運業者態度消極，他們難以接受，因此才會憤而到客運站前怒撒冥紙。

▲黃男留下新婚妻子與4月大女兒，黃妻淚崩，無法接受與丈夫天人永隔的事實。（圖／東森新聞）

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