被韓國瑜列入指南　高雄酒吧發表「強力聲明」：禿子與我們無關！

▲韓國瑜酒吧直播遭打臉。（圖／翻攝臉書ヒゲMasa）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜17日為高雄推廣酒吧文化開起久違的直播，並與酒吧「ヒゲMasa」的老闆一同介紹調酒並大談市政，不料直播一出，老闆遭到綠營支持者在網路上留言攻擊，許多網友見狀紛紛留言力挺「老闆加油」。對此，「ヒゲMasa」19日凌晨在官方臉書發表「強力聲明」，稱「禿子」的直播影片中手拿的高雄酒吧指南與他們完全沒有任何關係。

韓國瑜酒吧開直播，一邊喝著調酒，一邊與網友互動。但直播畫面一出來，酒吧老闆疑似遭到綠營支持者網路攻擊，一名網友就在臉書《韓國瑜後援會》PO出一則攻擊的文章，並表示「昨天跟市長一起直播的酒吧老闆被綠營的攻擊，我真的覺得有必要這樣嗎？大家一起為他加油聲援」！

▲韓國瑜酒吧直播遭打臉。（圖／記者賴君欣攝）

對此，酒吧「ヒゲMasa」19日凌晨在官方臉書上發表「強力聲明」表示，「前晚禿子的直播影片手拿的高雄酒吧指南與我們店家ヒゲMasa完全沒有任何關係！」這是部落客和他的事，根本沒告知店家，而他們也是看到新聞才知道，並附上一張與老闆與韓國瑜的直播截圖。

聲明文一出，許多網友紛紛湧入留言，「高雄還有良心店家！！！我要怒光顧一波」、「支持老闆，一定要挺住 韓粉可能要來了」、「推老闆～先幫補血 喜韓兒即將抵達戰場XDDDDD」；但也有網友質疑，「老闆，我覺得你可以事先拒絕的，幹麻現在說？如過是被強迫，幹麻事先不告訴大家你們是被強迫的！」、「這麼大陣仗去你店裡開直播，你怎麼可能會不知道？」

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