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年輕妹子公主癌末期！　電梯「猛滑手機」怒飆路人：怎沒問我去幾樓？

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲年輕妹子低頭猛滑手機，卻怒罵路人沒問她要去幾樓（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

地方中心／綜合報導

搭電梯卻不斷滑手機，事後卻怪路人沒幫忙按電梯這合理嗎？一名網友日前在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，搭電梯要去上班時，遇到一個年輕妹子，進了電梯就不斷滑手機，也不說自己要到幾樓，結果事後竟然對他怒罵：「你怎麼沒問我幾樓然後幫我按？」讓他相當傻眼。對此，網友看後也紛紛留言譏諷「公主癌末嗎」、「怎麼沒補一腳讓她出去？」。

原PO表示，「事發當時我搭電梯要去上班，而電梯門有口一個年輕妹子在滑手機看影片，電梯到了後她就直接走進去，過程中她也完全沒有抬頭，我按了自己樓層後，她還背對著門口低頭滑著手機。我也默默的就這樣讓電梯上去我這層樓(最高樓)，完全沒問她幾樓然後幫她按的意思。」

更讓原PO覺得誇張的是，快到年輕妹子要去的樓層時，她就突然回神，緊張的按她要去的樓層，結果轉過來森77的對原PO說：「你怎麼沒問我幾樓然後幫我按」講完後就生氣地走了出去，讓原PO當場傻眼。對此，貼文一出，也立即引發網友熱議，紛紛留言表示，「根本公主癌吧！」、「憑什麼幫你按啊」、「自己要坐的電梯不會自己按？滑滑滑」、「不是公主就不應該有公主病」。

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關鍵字：電梯,嫩妹,公主癌,公主病

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