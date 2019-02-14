　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
親子

「都老夫老妻了」一句話讓情人節秒變怨偶節

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「都老夫老妻了，還在乎這些形式幹嘛？」這是孩子爸爸當年常對我說的話，雖然我們沒有結婚，但交往七年、糾纏十餘年，在離婚率這麼高的現代，實在比不少婚姻來得長，過去，每當我聽到他說這句話，總會帶有一點反感，卻又不知道該如何反駁，只好用「好吧，我們關係是很穩定」來安慰自己，殊不知這種心態，就是我們愛情毀滅的殺手。

人性是懶散的，很多人在關係穩定後，會把注意力轉向工作跟小孩，這是無可厚非的，但在對方的眼裡，卻覺得不是滋味，好像「是不是他不在意我了？」或「她眼裡只有小孩，沒有我。」對伴侶說話的口氣，也一付理所當然的樣子，好似有了關係畫了押，就不需要保持噓寒問暖與基本尊重。

其實，無論男女，都需要被關心、被在乎，都想永遠保持自己對伴侶的吸引力，但認識久了，我們常因為面子問題，用冷漠、忽視來折磨最親近的人，當兩邊僵持著：「為什麼要我先開頭來示弱？」這裂痕就在不知不覺中產生。

我們都知道「關係」是要雙方共同攜手經營的，若疏於關心，長時間讓其中一方遞出橄欖枝，卻得不到回應，這就算是聖人降臨，也無法一次又一次的容忍，久了，不但淪於冷暴力，還可能導致出軌。

沒有人天生喜歡分離，而「經營」就是為了維持關係，必須不斷被自己及伴侶提醒的刻意行為！

「要讓對方看見自己，就要先肯定他人的表現。」

該怎麼開始呢？別把自己的努力看太重，一個家庭能維持，是雙方的付出，站在這個觀點去誇獎對方，一開始當然很難，可能覺得不自在、有點噁心，但這是一種良好的提醒方式，改變別人很難，不妨先從自己做起嘛，試著去體諒對方，每天把愛與感謝掛嘴邊。

尤其，很多人婚前會有共同娛樂，生小孩以後，就把育兒視為唯一責任，導致伴侶關係越來越差，您知道嗎？其實父母之間的相處，將大大影響孩子未來交往、擇偶的條件與模式。

所以，別因為關係穩定下來，就失去過節、花心思送禮的動力，「老夫老妻」真的不是讓人對伴侶鬆懈的理由，人都已經是你的了，為什麼不把愛全傾注在他身上呢？

請繼續談戀愛吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
快訊／《大學生》Nina結婚了！　曬鑽戒甜喊：我是人妻
更新／宜蘭南澳黃牌重機撞上左轉「3貼國中生」　2男死亡
快訊／高俊明牧師辭世享壽90歲！長老教會證實：安息主懷

關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,媽媽,家庭,婚姻,離婚,情人節

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

肉圓沒加辣翻版！綠玫瑰回憶：「媽媽白飯添太多就被揍」

4歲教養黑暗期　媽媽暴哭：聽到孩子聲音就會焦慮

最愛麵店突然歇業　4歲女傻問：我住院沒去就倒了？

必看！戀童性侵不會嫌孩子小　父母要有這些警覺

4歲女見銅雕喊被詛咒　綠玫瑰：用神鬼來教小孩要注意

「都老夫老妻了」一句話讓情人節秒變怨偶節

小孩魚刺卡喉嚨送急診　醫師說一定要注意這3點

開啟幼兒發展5感學習　身心連手體驗生活每一刻

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

「都老夫老妻了」一句話讓情人節秒變怨偶節

小孩魚刺卡喉嚨送急診　醫師說一定要注意這3點

開啟幼兒發展5感學習　身心連手體驗生活每一刻

720億經濟潛力！南非驚見10億桶儲量油田　總統：改變國家的契機

侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」

中職／電視轉播費用高　雙獅交流賽只能看網路

日樂團SID抵台轉頭主唱不見了！說出想吃美食...全場黑人問號

米克斯柴犬布偶貓備受疼愛　大占寵物險市場率

身高滿150公分才能入學　胡志明市師範大學招生規定惹議

台將6人在大聯盟40人名單　12強最強中華隊有變數

情人節花9千元送「8大箱零食」　女友怒嗆分手：不會買包包喔

不畏記憶體寒風　旺宏1月營收逆勢增10.6%　

快訊／《大學生》Nina結婚了！　曬鑽戒甜喊：我是人妻

親子熱門新聞

魚刺卡喉嚨　醫師說要注意這3點

「都老夫老妻」情人節秒變怨偶節

神奇胎內記憶！兒子吐露投胎過程

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌..

婆婆：生女兒送人　兒：讓妳沒孫

寶寶為何愛盯著媽媽看？原因真萌

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

被說不是家人　媳婦搭郵輪報復

寶寶喝奶　要注意這4點

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

我不是她女兒　婆婆說完我很開心

台灣發燒就逼汗　毒菇：擦什麼身

3歲兒牙刷發黑炸毛老師卻說不用..

更多熱門

相關新聞

2019情人節電影推薦：有哪些約會必看電影呢？

2019年西洋情人節中有哪些好看電影上映呢？有哪幾部必看電影推薦呢？情人節這天除了送情人節禮物和情人節餐廳用餐以外，也能到電影院看場浪漫的愛情電影！

情人節忘了「它」　明年過父親節

汪小三情人節黏阿公　她閃瞎爆氣

華航勞資協商強碰情人節！林佳龍竟對媒體耍浪漫

脫單神器！肯德基首推湊對雙堡

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面