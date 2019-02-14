「都老夫老妻了」一句話讓情人節秒變怨偶節

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「都老夫老妻了，還在乎這些形式幹嘛？」這是孩子爸爸當年常對我說的話，雖然我們沒有結婚，但交往七年、糾纏十餘年，在離婚率這麼高的現代，實在比不少婚姻來得長，過去，每當我聽到他說這句話，總會帶有一點反感，卻又不知道該如何反駁，只好用「好吧，我們關係是很穩定」來安慰自己，殊不知這種心態，就是我們愛情毀滅的殺手。

人性是懶散的，很多人在關係穩定後，會把注意力轉向工作跟小孩，這是無可厚非的，但在對方的眼裡，卻覺得不是滋味，好像「是不是他不在意我了？」或「她眼裡只有小孩，沒有我。」對伴侶說話的口氣，也一付理所當然的樣子，好似有了關係畫了押，就不需要保持噓寒問暖與基本尊重。

其實，無論男女，都需要被關心、被在乎，都想永遠保持自己對伴侶的吸引力，但認識久了，我們常因為面子問題，用冷漠、忽視來折磨最親近的人，當兩邊僵持著：「為什麼要我先開頭來示弱？」這裂痕就在不知不覺中產生。

我們都知道「關係」是要雙方共同攜手經營的，若疏於關心，長時間讓其中一方遞出橄欖枝，卻得不到回應，這就算是聖人降臨，也無法一次又一次的容忍，久了，不但淪於冷暴力，還可能導致出軌。

沒有人天生喜歡分離，而「經營」就是為了維持關係，必須不斷被自己及伴侶提醒的刻意行為！

「要讓對方看見自己，就要先肯定他人的表現。」

該怎麼開始呢？別把自己的努力看太重，一個家庭能維持，是雙方的付出，站在這個觀點去誇獎對方，一開始當然很難，可能覺得不自在、有點噁心，但這是一種良好的提醒方式，改變別人很難，不妨先從自己做起嘛，試著去體諒對方，每天把愛與感謝掛嘴邊。

尤其，很多人婚前會有共同娛樂，生小孩以後，就把育兒視為唯一責任，導致伴侶關係越來越差，您知道嗎？其實父母之間的相處，將大大影響孩子未來交往、擇偶的條件與模式。

所以，別因為關係穩定下來，就失去過節、花心思送禮的動力，「老夫老妻」真的不是讓人對伴侶鬆懈的理由，人都已經是你的了，為什麼不把愛全傾注在他身上呢？

請繼續談戀愛吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。