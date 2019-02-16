　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除夕回婆家吃飯！大姑要求「洗全家的碗」...新時代媳婦嗆：沒必要伺候你們

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲洗碗,洗餐具。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲她除夕到婆家吃飯，被大姑要求洗全家的碗，直接狠嗆「沒必要伺候你們」。（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

結婚之後媳婦到婆家到底該不該幫忙做家事？現在許多女生在職場表現傑出，已經較沒有「男主外，女主內」的觀念，更不認為自己在婆家就該伺候眾人。一名網友在mobile01論壇上分享朋友的經驗，朋友弟弟娶了一個「新時代媳婦」，除夕當天完全沒有幫忙姑嫂，還嗆說自己是新時代女性，引起網友熱議。

該名網友在貼文中表示，朋友弟弟娶了一個「新時代媳婦」，除夕回到公婆家吃年夜飯，從頭到尾只負責吃和洗自己的小碗，完全沒有幫忙其他事，大姑小姑忙進忙出時，開口問她能不能幫忙洗碗，結果她竟然直接回嗆說她有在工作，有能力養活自己，是新時代女性，沒必要服侍老公家人，甚至還罵大小姑是「毒菇」。

該篇貼文一出立刻引起網友們熱烈討論，有的人支持媳婦的做法，「還願意一起吃年夜飯已經算是舊時代女性囉，新時代女性只有結婚那天見過公婆一面」、「從頭到尾就是負責吃和洗自己的小碗，都已經很本份了，不然是要要求啥」、「我覺得錯只錯在她講話比較直接，其他部份自己的碗自己洗，她本來就有權利拒絕」。

但也有不少網友認為應該多少要幫忙一些，「我一直覺得這是禮貌啊！沒煮飯的負責洗碗，分工很公平啊」、「到婆家吃頓飯，再怎麼不高興，也是親戚，快快樂樂吃頓飯，幫忙一起洗碗，不是很好嗎」、「新女性是有經濟生存能力，不是佔盡他人便宜」。

ET快訊
歐陽娜娜突被cue拉琴！「完全沒準備」慌張...一上台震撼全
台北貴婦最愛一條街「100公尺全倒光」！租金每坪剩6千...

關鍵字：mobile01,結婚,婚姻,兩性,大姑,洗碗,媳婦,除夕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「這單1200元我請！」哥病逝爽約　3月後發票竟中獎…妹淚噴：你還記得承諾

高雄奶茶工具人自製「699元瘋狂大冰奶」　可愛小護士傻眼收！萬人笑噴求後續

開口「我養妳啊」！理性妹PO「女生月開銷」他秒龜縮…總金額嚇壞網

機車被塞詭異紅包！他傻眼「裡面還有頭髮」　網勸：這要趕快處理　

影／拉屎竄出大米奇！剋鼠大俠「快狠準動左腿」神制伏　網驚：求你來我家踩

影／阿嬤養5天！孫女體重狂飆「4.3→5.5kg」雙下巴萌爆...媽回家看傻眼

屋主自縊留凶宅！24歲菜鳥女房仲徒手解「奪命童軍繩」…3個月後走了

影／阿嬤養5天！孫女體重狂飆「4.3→5.5kg」雙下巴萌爆...媽回家看傻眼

華航2/21全面復航前「34取消航班」一次看　每人最高領250美元賠償

強迫症冰箱！「邪教儀式」整齊擺放　釣出全台舒爽照…8千網跪了：療癒

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

小S解鎖逗小孩新招　見混血寶寶 :妳兒子放我這

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」　 吳宗憲搖頭：真討厭！

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

華航2/21全面復航前「34取消航班」一次看　每人最高領250美元賠償

強迫症冰箱！「邪教儀式」整齊擺放　釣出全台舒爽照…8千網跪了：療癒

除夕回婆家吃飯！大姑要求「洗全家的碗」...新時代媳婦嗆：沒必要伺候你們

芬普尼毒雞蛋再現　陳吉仲：牧場複驗過關，市面蛋品安全無虞

承諾2/21全面復航竟跳票？旅客爆「飛雪梨照取消」　華航回應了

影／「這單1200元我請！」哥病逝爽約　3月後發票竟中獎…妹淚噴：你還記得承諾

白米36年銷量砍半　蔡英文力挺台灣米：每天都要有一餐吃到米

中台灣元宵燈會登場　賞燈民眾可多利用大眾運輸前往

中台灣元宵燈會登場　御天飛行豬主燈秀成焦點

高鐵大嗑麻糬「花生粉灑滿地」拍拍屁股走人　1.7萬網友怒：舔乾淨

只有3°C！72歲奶奶「每晚巡街」　低溫中送免費熱湯給街友

他養10億「蟑螂大軍」吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

環團邀民代及公信人士見證　台南龍崎牛埔里有「地下水」

放高利貸收息54萬元漏稅被抓　補罰稅共16萬

宜蘭兒童環境教育說繪本故事比賽　童趣登場

陸委會拒李文輝訪高雄　韓國瑜隔空轟陳明通「把腦打開」

平溪天燈節名揚南美　瑞芳警服務外國遊客大讚超NICE

男出獄「拚經濟」！跑遍全台彩券行　買小額偷大額「全摃龜」

謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」不是光靠陸客，沒有質量！

SBL明星賽／蔡文誠、簡浩老將魂　頂尖戰靴上腳加持

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

我養妳啊！她PO「女生月開銷」..

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…..

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2..

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票..

最帶財！生肖羊「情場賭場皆得意..

東北季風來襲一夜降8℃！變天濕..

拉屎竄出大米奇！「剋鼠俠」動左..

她買烤鴨回家…兒吃到剩2片皮　..

搶拍聖母廟煙火　粗暴卡位秀下限

即／22：08北台灣有感地震　..

看愛殺17嚇到關掉　網推最神台..

戀上75歲英國老爹！超甜婚紗照..

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱..

不爽看診延誤　病患闖診間怒罵醫..

更多熱門

相關新聞

只要性不要愛　小心暈船肉慾星座男　好啦射手老司機自己站出來

信這個主題一定會有爭議，波妞先為大家打劑強心針，星座只供參考呦♥其實12星座裡，有幾位星座男的的性慾比起其他人來說，還要來得「強」

綠帽夫遭拋飛亡　父轟媳：太狠心

男友有房才能嫁？　網友反應兩極

導盲犬兄妹幫牽紅線讓主人結婚

盡情放閃　網友敲碗10對CP快結婚

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可憐

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

我養妳啊！她PO「女生月開銷」嚇壞網友

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應了

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

心好累！感情有10跡象＝別在一起了

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票竟中獎

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

更多

最夯影音

更多

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面