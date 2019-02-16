除夕回婆家吃飯！大姑要求「洗全家的碗」...新時代媳婦嗆：沒必要伺候你們

▲她除夕到婆家吃飯，被大姑要求洗全家的碗，直接狠嗆「沒必要伺候你們」。（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

結婚之後媳婦到婆家到底該不該幫忙做家事？現在許多女生在職場表現傑出，已經較沒有「男主外，女主內」的觀念，更不認為自己在婆家就該伺候眾人。一名網友在mobile01論壇上分享朋友的經驗，朋友弟弟娶了一個「新時代媳婦」，除夕當天完全沒有幫忙姑嫂，還嗆說自己是新時代女性，引起網友熱議。

該名網友在貼文中表示，朋友弟弟娶了一個「新時代媳婦」，除夕回到公婆家吃年夜飯，從頭到尾只負責吃和洗自己的小碗，完全沒有幫忙其他事，大姑小姑忙進忙出時，開口問她能不能幫忙洗碗，結果她竟然直接回嗆說她有在工作，有能力養活自己，是新時代女性，沒必要服侍老公家人，甚至還罵大小姑是「毒菇」。

該篇貼文一出立刻引起網友們熱烈討論，有的人支持媳婦的做法，「還願意一起吃年夜飯已經算是舊時代女性囉，新時代女性只有結婚那天見過公婆一面」、「從頭到尾就是負責吃和洗自己的小碗，都已經很本份了，不然是要要求啥」、「我覺得錯只錯在她講話比較直接，其他部份自己的碗自己洗，她本來就有權利拒絕」。

但也有不少網友認為應該多少要幫忙一些，「我一直覺得這是禮貌啊！沒煮飯的負責洗碗，分工很公平啊」、「到婆家吃頓飯，再怎麼不高興，也是親戚，快快樂樂吃頓飯，幫忙一起洗碗，不是很好嗎」、「新女性是有經濟生存能力，不是佔盡他人便宜」。