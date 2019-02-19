柯文哲砲打新潮流　鈕則勳：敲山震虎累積籌碼

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲日前狠批台北市議員許淑華杯葛預算，再度槓上民進黨新潮流系，直言聽到「新潮流」三個字就過敏，並嗆聲說新潮流是國家禍害。文化大學廣告系主任鈕則勳分析，柯文哲頻頻點名新潮流，就是想讓總統蔡英文了解，即便新系為綠營內戰力最強、資源和政治明星最多的派系，「我柯文哲還是敢打」，頗有敲山震虎的意義。

鈕則勳表示，去年九合一大選民進黨挫敗後，就一直積極想尋求柯文哲的合作，而柯文哲亦深知「綠軍需要我，而非我需要綠軍」這點，所以不斷刻意拉高自己的份量。鈕則勳指出，柯文哲對民進黨的互動就是「率性而為」，但批評卻不留情面，是在談判過程中累積籌碼，只要柯文哲姿態擺越高，民進黨就要拿出更多籌碼來跟柯文哲談判，所以雙方還是保有合作空間。

就合作空間來看，鈕則勳指出，雙方撕破臉後仍保有緩和空間，這都有先例可循。例如時任國民黨主席朱立倫在換柱後，歷經數次道歉，前主席洪秀柱仍願意公開力挺黨內初選採用全民調，這就是一種戰略。因此，即便現在白綠關係看似撕破臉，但等到日後國民黨內整合，亦或決定推出韓國瑜參選總統，到時白綠之間的算盤可能將轉而結盟，以「打擊主要敵人」。