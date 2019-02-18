批議員政治操作　公園處長黃立遠：為「認知錯誤」道歉

記者楊亞璇／台北報導

北市府工務局公園處長黃立遠17日向台北市長柯文哲提到，某件案被議員許淑華當成政治議題操作，結果柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」，事後許淑華也出面痛批黃立遠。對此，黃立遠18日表示，為自己的「認知錯誤」向許淑華道歉。

黃立遠表示，昨天言論造成許議員的困擾跟誤會，「我本人代表我個人對於我自己的認知錯誤，給許淑華議員困擾，跟許淑華議員道歉」，昨天在行走中，市長很關心台北市杜鵑花的狀況，希望打造台北市為杜鵑花城，因此他們盡量完成市長的願望。

黃立遠表示，議員審預算也很仔細認真，本來編列826萬預算，後來刪成600萬，他自己的認知造成議員困擾，「向許議員道歉」，昨天（17日）的場合是私下的場合，市長在詢問杜鵑花的狀況，跟市長報告，只是「長官跟部屬的聊天對話」，並沒有要跟許議員或是跟媒體訴說這件事情，「完全是我個人認知」，對於困擾鄭重向許淑華議員道歉。

至於被質疑向柯文哲講謊話，黃立遠表示，「沒有講謊話」，每個人對事情的看法都有自己的想法，「我為了捍衛預算，覺得預算被刪覺得很可惜」，希望能夠促進觀光，希望能夠像是日本用櫻花打造觀光產業，希望杜鵑花可以種得更漂亮，能夠代表台北市，吸引國外觀光客來台北市。黃立遠強調，「我個人對於捍衛預算的想法，這是我個人問題，從來都沒有對外公開」。

針對議員「政治操作」的說法，黃立遠說，「這是我個人的認知，我當一個事務官，每個人都有他的看法，造成議員與媒體困擾很抱歉。

▲北市公園處長黃立遠 。（圖／記者楊亞璇攝）