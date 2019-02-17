與新潮流積怨已久　柯文哲一聽議員名反射回嗆

▲柯文哲出席2019年陽明山花季開幕式。（圖／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲17日參加陽明山花季開幕活動，卻被拍到爆粗口，公園處長黃立遠報告時提到某案被議員當成政治議題操作，柯當場回「不要人家反對就不敢」，還問黃是哪個議員反對，黃說是民進黨議員許淑華，柯聽到後脫口罵一字髒話「X」。對此，幕僚表示，柯與新潮流結樑已久，因此聽到許的名字才會有此反應。

幕僚表示，柯市長與新潮流的樑子早早結下，扣除2014年時新潮流力挺顧立雄與柯競爭參選市長資格，柯近年更因北農人事案、市場改建與新潮流徹底鬧翻。遠從韓國瑜還是北農總座時，柯便因北農的人事案與新潮流槓上，堅決要認命專業人士，最後以吳音寧上任收場，雙方砲火暫歇。

直到去年，吳音寧因為不到議會備詢，導致柯文哲在議會備詢時成為議員「標靶」，讓柯大動肝火，氣到數次飆粗口；此外，還多次因為市場改建一案在議會槓上新潮流系議員，讓柯與新潮流的角力徹底檯面化，任誰都看得出柯對新潮流意見相當多。

除了吳音寧和北農人事、市場改建外，柯文哲過去也多次在媒體前批評新潮流派系要角，如公開質疑時任高雄市長的總統府祕書長陳菊任內舉債問題、質疑前台南市長賴清德的「務實的台獨工作者」說法不負責，還嗆新潮流議員抹黑，甚至叫派系立委段宜康吞曲棍球等，甚至還嗆「敗選不知檢討、吃相難看」。近來媒體問及新潮流議題，柯也從過去的面露不悅，到現在直接嗆不想回答，明顯可以感受出對新潮流的不滿。

對於此次爆粗口，幕僚說，柯文哲不會因為政務官做不好而責備，此次聽到處長報告此事時，才會反射動作罵出口，樣底下官員「不要人家（議員）反對就不敢」。而針對這次的風波，公園處晚間也發出聲明，指該段談話是長官與部屬私下對話，若造成議員的誤會及不舒服，處長黃立遠願意向議員道歉，盼風波就此停止。

