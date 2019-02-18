正妹議員挺許淑華　質疑「北市府要議員都不要碰預算？」

▲新北市議員吳沛憶。（圖／記者蔣婕妤攝）

政治中心／綜合報導

台北市議員許淑華17日遭北市府工務局公園處長黃立遠指以政治操作的方式擋預算，許淑華18日出面痛哭表示，「我們只是幫民眾好好把關，我們不知道要承受這樣的羞辱。」對此，有正妹議員之稱的同黨議員吳沛憶，也在臉書聲援，議員監督預算是天經地義的事情，難道市府官員要用這種方式告訴所有議員，「都不要來碰北市府的預算？」

吳沛憶表示，議員監督預算是天經地義的事情，也是我們的職權，不應該因為議員對於市府的預算提出看法、提出修正，就遭受攻擊，這對議員非常的不尊重。

吳沛億質疑，在北市府官員的心裡，是不是台北市政府的預算都不能經過議會審查、不能經過議會的討論？「只要對預算有意見，議員有提出什麼樣的看法，就被叫做政治操作的話，這不是我們民眾期待的理性、在議會的監督問政。」

吳沛憶說，官員如果都是這樣子想法的話，那還有需要議會的存在嗎？我們市府難道希望所有的預算只要提出來，都一定要全數通過？尤其這一筆預算當年其實不只是一個議員，還包括「不同黨派的議員」都有共同參與，它也經過「議會大會決議通過」。

吳沛億認為，官員這樣子的回應，歸因於個別議員，而且甚至還用這種「不雅、戲謔的方式來攻擊，說這是政治操作」，事實上就是對台北市議會大會的不尊重，難道，「市府想要告訴我們議會說，你們每一個議員都不要來碰我們的預算？」

吳沛億強調，在民主國家中，政策的提出、策劃與執行都不是誰說了算。期許行政單位與民意代表各司其職、互相尊重合作，為市民增進最大的福祉與利益。

▲許淑華痛哭。（圖／記者楊亞璇攝）

黃立遠17日向柯文哲提到，某件案被議員許淑華當成政治議題操作，結果柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」，事後許淑華也出面痛批黃立遠。對此，黃立遠18日表示，為自己的「認知錯誤」向許淑華道歉。