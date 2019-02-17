「市長被他矇騙」 許淑華：公園處長施政不力反怪議員

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲17日與北市府工務局公燈處長黃立遠談話，黃立遠提到某件案被議員當成政治議題操作，柯文哲當場回他「不要人家反對就不敢」，並當場問他是哪個議員反對，黃立遠則說民進黨議員許淑華，柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」。對此，許淑華痛批黃立遠，施政不力反怪議員，以政治的口吻向市長報告，「市長也被他矇騙」。

許淑華表示，去年杜鵑花季在公園處編了800多萬，在觀傳局又編了1000萬的預算，加起來將近2000萬預算，當時在工務委員會與教育委員會的議員都有不同的意見，質疑「這些花是不是種了就曇花一現」、「有沒有必要花錢做曇花一現的事情」。

許淑華說，柯市長自己也講，不要做曇花一現的事，這個預算當時有很多的爭議跟討論，最後工務單位來拜託，「跟我們說讓他們試看看、做看看」，後來議會也同意這個預算，讓他們執行，那現在執行不力，反而來怪議員執行預算的內容，「我覺得非常不妥當」。

許淑華痛批，身為一個政務官，應該好好把施政落實，而不是碰到問題或是做不好就怪給別人，「官員部分應該自我檢討，他應該對這件事情公開道歉」議會並沒有刪你預算，還讓你去執行，那你執行不力，要跟市長報告，也不能用這種政治的方式去處理。

許淑華說，不能故意跟市長用政治的口吻告訴市長說，是因為某政黨的關係而擋預算，「我覺得他也給市長錯誤的訊息，市長也被他矇騙，這樣的政務官非常不適任，應該對議會、對社會大眾公開道歉。」

▲台北市議員許淑華。（圖／記者楊亞璇攝）