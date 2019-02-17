柯文哲爆粗口　許淑華籲「自重」：韓國瑜也沒這樣

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲17日與北市府工務局公燈處長黃立遠談話時，詢問他某案是哪個議員反對，黃立遠則說民進黨議員許淑華，柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」。對此，許淑華下午受訪回應，希望市長自重，韓市長面對媒體追問時也不會爆粗口。

許淑華說，身為市長，對於所有的言論、發言還是要自重，市長的發言也是一種教育意義，這四年來柯文哲不斷失言，很多家長也像她反映「教壞小孩」，對於教育來講是錯誤的示範，市長應該針對講話的態度再做一些調整，「身為市長，不是一介平民」，所有的媒體與民眾都會用放大鏡檢視市長的言論。

許淑華以高雄市長韓國瑜為例，「像現在非常夯的韓市長，他其實在媒體追問他、請他回應時，從來也沒看過他爆粗口，甚至講一些人身攻擊或是不得體的用語，所以在回應的部分，市長應該再做一些調整跟檢討。」

柯文哲17日參加陽明山花季開幕活動，被拍到爆粗口，他與北市府工務局公燈處長黃立遠談話時，黃立遠提到某件案被議員當成政治議題操作，柯文哲當場回他「不要人家反對就不敢」，並當場問他是哪個議員反對，黃立遠則說民進黨議員許淑華，柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，因市長與處長下午皆有行程，單看影片不清楚文意，必須確認前後文的文意，稍晚確認後會再進行說明。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者楊亞璇攝）