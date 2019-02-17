公園處長向許淑華道歉了！杜鵑花季預算已於107年執行

▲台北市議員許淑華。（圖／記者楊亞璇攝）

政治中心／綜合報導

北市府工務局公園處長黃立遠17日向台北市長柯文哲提到，某件案被議員許淑華當成政治議題操作，結果柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」，事後許淑華也出面痛批黃立遠。對此，公園處發出聲明，該段談話是長官與部屬私下對話，若造成議員的誤會及不舒服，黃處長願意向議員道歉，希望風波就此停止。

公園處聲明指出，柯文哲和黃立遠的對談皆屬於私下談話，雙方是在溝通，希望比照日本的櫻花及荷蘭的鬱金香打造台北為杜鵑花城，並瞭解杜鵑花季預算是否順利編列執行。

公園處說明，106年11月30日工務委員會審查預算時，因數位議員對種植杜鵑花的效果及範圍有意見，因此，暫擱該筆826萬元預算，但其後工務局努力溝通後，議員勉為接受，但附帶決議隔年不得再編列該筆預算，該筆預算最後政黨協商時以600萬元法定預算通過，並在107年執行該筆預算。

許淑華表示，去年杜鵑花季在公園處編了800多萬，在觀傳局又編了1000萬的預算，加起來將近2000萬預算，當時在工務委員會與教育委員會的議員都有不同的意見，質疑「這些花是不是種了就曇花一現」、「有沒有必要花錢做曇花一現的事情」。

許淑華痛批，身為一個政務官，應該好好把施政落實，而不是碰到問題或是做不好就怪給別人，「官員部分應該自我檢討，他應該對這件事情公開道歉」議會並沒有刪你預算，還讓你去執行，那你執行不力，要跟市長報告，也不能用這種政治的方式去處理。

許淑華說，不能故意跟市長用政治的口吻告訴市長說，是因為某政黨的關係而擋預算，「我覺得他也給市長錯誤的訊息，市長也被他矇騙，這樣的政務官非常不適任，應該對議會、對社會大眾公開道歉。」