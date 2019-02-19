柯文哲：國防準備不夠「是美國人告訴我的」　信用卡不能用殺傷力不下原子彈

▲柯文哲接受關鍵時刻的專訪，提到國防議題。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube，下同）



記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲日前指出台灣的國防靠募兵根本不可行，他在接受新聞節目《關鍵時刻》的專訪中又指出，美國人告訴他台灣採行募兵制佔掉已經所剩不多的國防預算，也在專訪中打臉國防部先進國家都用募兵制的說法「很不幸的，台灣不是先進國家」。

節目主持人劉寶傑提問指出，「你要到以色列，你要看國防，你現在等於說對於這一塊，不管怎麼樣你該準備去準備，這2天你直接挑戰了蔡英文的募兵制。」

柯文哲說，「我們也不是那麼聰明，坐在那裡想突然就會想出什麼東西，以前美國隊台灣不是很注意，這次選舉真的把他們嚇到了，美國系統一堆人來找我，其實我哪有那麼聰明說對台灣的國防有什麼了解，這是美國的意見」。

柯文哲說，「美國國防部2013年的《中華人民共和國軍事與安全發展報告》裡面就開始質疑你們用募兵制人事費用會佔太多，擠壓到軍購的錢啊。美國在臺協會前主席莫健也直接關切，台灣採行全募兵制增加的人事費用，佔掉已經所剩不多的國防預算」。

柯文哲說，「你以為我那麼聰明都懂，我跟你講我是台北市長，我不懂這些，事太多美國人跟我講」。

劉寶傑說，「我現在很好奇，你現在講的這些數字，是你的幕僚去找的資料，還是美國人去找你的時候，把這些資料告訴你」。

柯文哲說，「不是，他們來都會聊天嘛，他們會講到關心的東西嘛，其實很多東西是互相學習的，也不是說我們本來就會，因為他們會講，我們回去會去查資料，他為什麼特別跟你講這個，拜託你以為我這麼聰明，會懂什麼募兵制徵兵制的問題，是美國老大哥的意見」。

柯文哲說，「面對問題是解決問題的第一步，像國防部馬上就講，先進國家都採募兵制，我跟你講，很不幸的台灣不是先進國家，我們不是美國也不是英國，跟我們比較接近的是南韓跟以色列，他們全都採徵兵制」。

劉寶傑問，「你去以色列是你想要去，還是美國建議你去？」

柯文哲說，「以色列駐台大使特別來邀請，我本來沒有這個規畫，但他們有說可以配合我的時間，我說好啦好啦隨便啦」。

劉寶傑問，「只有以色列嗎？有美國的影子在裡面嗎？」

柯文哲說，「我不曉得啦，還好啦，還好啦，不要想太多啦，人家邀請你去你就去嘛，就這樣」

劉寶傑問，「那以色列你去看什麼呢？」

柯文哲說，「Cyber security（網際安全），全世界最強的網軍是台灣跟以色列，所以我們在做所謂不對稱的國防，其實網軍，是真正的網軍，你想想看如果有一天你的信用卡不能用了，你覺得這殺傷力不下原子彈我跟你講，全世界最強的網軍是台灣跟以色列但是我們台灣是沒有把它商業化到可以輸出」。

柯文哲說，「我們台灣還是可以跟國外學習，以色列如何一個小小的國家，在一個這麼惡劣的環境，而且充滿敵意的環境下存活」。