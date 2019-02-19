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邱顯智：時力2020大選不挺柯文哲、不找柯站台

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▲▼時代力量宣布黨主席-邱顯智。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱顯智。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

邱顯智15日確定當選時代力量黨主席後，隨即表示「2020選戰不會找柯文哲站台」。邱顯智19日受訪時再度強調，「2020總統選舉，不會支持柯文哲」，因為柯文哲兩岸一家親的主張，與時代力量創黨黨章不相符，強調「追求台灣地位國家正常化」，一直是時代力量的目標。

邱顯智接受廣播節目專訪時表示，「2020總統大選不會支持柯文哲」，因為柯文哲兩岸一家親的主張與時代力量創黨黨章不相符，「不會找柯文哲站台」，且以他個人立場而言，2020應該不會支持柯文哲，但這個議題必須經黨的決策委員會議討論。

邱顯智也表示「不會支持國民黨的總統候選人」，基本上，你儂我儂、九二共識與時代力量的價值理念相差太遠。至於是否會支持總統蔡英文連任？邱顯智回應，「追求台灣地位國家正常化，一直是時代力量的目標」，在這樣的前提之下，支持一個與時代力量創黨黨章精神一致的候選人。

迎戰2020立委選舉，邱顯智表示，當選席次要愈來愈多，「比現在5席還多」，因為台灣社會對時代力量有期待，要非常努力找適合人選，並以2018苗栗縣議員選舉為例，時代力量當時推出兩位候選人都當選，在苗栗一片「藍海」中，只要找對人選就可以得到支持。

被問及是否重披戰袍參選新竹市立委，邱顯智強調，「絕對不會缺席」，上次政黨票時代力量在新竹市是全國最高票，有可能時代力量推出的候選人比較能夠擊敗國民黨所提的候選人。

而愛家公投通過後，行政院依法須在3月1日前提出同婚專法，對於時代力量支持同性伴侶法還是同性婚姻法草案，邱顯智說，「同性伴侶法當然不行，一定要有『婚姻』名稱，且婚姻內容實質保障不得少於民法」，等民進黨推出法案後再檢視是否符合大法官解釋，強調「同性伴侶法一定不行」。

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