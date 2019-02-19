大陸打來能撐2天？嚴德發：時間不能量化 自己國家自己救

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲日前批中央喊台獨又取消徵兵，他質疑大陸若打來，國軍能否撐得過兩天，柯文哲接受媒體專訪時進一步說明，「那是美國意見」。國防部長嚴德發19日出席立法院總質詢，針對時代力量立委徐永明質問，他強調，「時間不能量化、自己的國家自己救」。

柯文哲說，「我們也不是那麼聰明，坐在那裡想突然就會想出什麼東西，以前美國隊台灣不是很注意，這次選舉真的把他們嚇到了，美國系統一堆人來找我，其實我哪有那麼聰明說對台灣的國防有什麼了解，這是美國的意見」。

徐永明質詢時質問嚴德發，這到底是不是美國意見，美方竟稱國軍連兩天都撐不下去，他問嚴德發，柯文哲是有秘密管道還是假傳聖旨，嚴德發回應，「自己的國家自己救」。

徐永明對嚴德發說法不以為然，怒嗆他學政客轉移焦點，要求嚴德發說清楚，如果真的大陸打來「國軍能撐多久」？對此，嚴德發強調，「時間不是問題，國軍有人力、有信心守護中華民國」，他表示，柯文哲說法僅是個人意見，也可能是美方個別看法，但時間不能量化，對美方說法他沒有任何評論，行政院長蘇貞昌則表示支持國防部，認同時間不該被量化，重要的是國軍有信心對抗大陸。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）