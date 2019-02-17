柯文哲再爆粗口　聽到市議員名字狠罵「X！」

▲柯文哲出席2019年陽明山花季開幕式。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲17日參加陽明山花季開幕活動，卻被拍到爆粗口。在他抵達會場前，與北市府工務局公燈處長黃立遠談話，黃立遠提到某件案被議員當成政治議題操作，柯文哲當場回他「不要人家反對就不敢」，並當場問他是哪個議員反對，黃立遠則說民進黨議員許淑華，柯文哲聽到後脫口罵出一字髒話「X」。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，因市長與處長下午皆有行程，單看影片不清楚文意，必須確認前後文的文意，稍晚確認後會再進行說明。