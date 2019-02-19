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5m大白鯊「尖牙+張血口」圍旁邊！　攝影師搏命「徒手」伸水裡拍珍貴照

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國際中心／綜合報導

想要拍到大白鯊的照片有多難？26歲的捕鮑魚潛水員路克（Luke Thom）日前在船上，捕捉到另外一名攝影師正在抓拍大白鯊的一幕，只見攝影師冒著危險，在沒有任何保護裝備的情況下，徒手抓著攝影機伸進海裡，而一旁則有一隻張開血盆大口、露出尖銳牙齒的大白鯊伺機而動，景象相當恐怖。

根據外媒報導，這個影片是在澳洲Neptune Islands附近所拍攝，可以從鏡頭中看見，在另一名攝影師安德魯（Andrew Fox）抓著攝影機的旁邊，有一隻長16英尺（約5公尺）的大白鯊在徘徊，同時露出尖銳、鋒利的牙齒，並張開滿是血跡的大嘴待在一旁。

路克表示，當時他正在看超高難度的大白鯊照片被記錄下來的過程，安德路用魚眼鏡頭接近大白鯊，在一旁的他想要把這驚險的一切都記錄下來，並覺得這瞬間只會讓人緊張到想罵髒話，而且超級危險。

路克說，他想要讓大家知道要拍到這些大鯊魚的照片，到底有多麼危險，同時也想讓大家了解到，鯊魚是一種不可置信的生物，並且需要被保護，以及盡可能的避開受到人類的影響。

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關鍵字：大白鯊,攝影師,澳洲,紐澳要聞

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