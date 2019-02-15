焦慮症7歲童遭狂毆「叉子捅背」　導師桌上留絕望字條：上帝，請帶我走

▲ 傑克一直都很喜歡畫畫。（圖／翻攝自臉書／jack.wilkinson.kids）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨的7歲男孩傑克（Jack Wilkinson）有天以整潔的字跡寫下絕望的訊息，「上帝，請帶我走吧」，留在導師的桌上。因為他幾周前在操場上被同學圍毆了10分鐘，且此前就一直是霸凌的目標，再也無法承受同儕無情的欺淩和殘酷的嘲諷。

傑克的母親克莉絲堤（Kristy Sturgess）向《每日郵報》表示，傑克在很小的時候就被診斷出患有焦慮症，且一直在與各種辱罵和霸凌鬥爭。很多孩子會說他「瘋了」並取笑他，但當傑克升上小學二年級以後，這種霸凌卻演變成身體上的暴力行為。

克莉絲堤提到，「總是有些孩子因為傑克的反應而認為他好欺負。他們會叫他的名字，罵他『瘋了』。」傑克6、7歲時，每天放學回家總會哭著乞求家人，不要再送他去上學。他在二年級開學第一天被一名惡霸絆倒，長達一年的惡夢也隨之展開。

他曾經被同學狠狠打了頭部一拳、在操場上被人拳打腳踢將近10分鐘，背後還被用塑膠叉子奮力捅了一刀。克莉絲堤的另一個兒子、傑克的雙胞胎兄弟提到，大人趕到現場以前，這場毆打已經持續了一段時間。

克莉絲堤回憶，「我記得那天去接傑克的時候，他一瘸一拐地抱著肩膀，淚流滿面。他的腿上有淤青，肩膀上有傷痕；我也哭了。這是在長達好幾年的痛苦以後，壓垮傑克的最後一根稻草。」當時只有7歲的傑克對未來沒有任何希望，便以色筆在枕頭上寫下，「我不想活著」；回到學校的幾個星期後，他留了一張紙條給老師，寫下「上帝，請帶我走」。

事發後幾個月，克莉絲堤竭盡所能的為兒子重拾被徹底摧毀的自信心。他們向諮商師尋求協助，也開始進行藝術治療，幫助傑克克服焦慮，撫平霸凌造成的創傷。

傑克一直都很喜歡畫畫。當他感到不知所措或沮喪時，畫畫能幫助他度過難關。身為一家服裝製造商的老闆，克莉絲堤有次向傑克問道，「你想用這些畫做更多的事情嗎？」於是他們決定把傑克最喜歡的一些藝術品製作成衣服，在網路上販售，為兒童求助熱線（Kid's Helpline）籌募資金。

克莉絲堤說明，兒童求助熱線每天24小時透過電話或網路提供咨詢服務，而支持他們就是在幫助像傑克一樣的孩子們。她意識到，不是每個人都能像傑克一樣得到幫助，而有些孩子需要的是一個可以匿名接受幫助的管道。

她提到，「你當然不希望傑克遇到的事情發生，但這些事情的確正在發生，而且很多受害者是患有這些障礙（焦慮症）的孩子。這是為了讓人們知道，心理健康不是禁忌話題。不健康也沒關係，這裡有一群值得信任的人，可以和你談談。」

對傑克來說，在學習控制焦慮的過程中，知道自己遇到困難時有傾訴的對象，是一種巨大的安慰。他在個人網站上發表聲明指出，「與人交談讓我感覺比較好。當我知道他們在想辦法解決壞事的時候，我就會覺得很安全。」

傑克寫道，「現在的我感覺滿好的，但還有其他人正在經歷我經歷過的事情、過得很痛苦。如果他們也能和兒童求助熱線通電話的話就太好了。這樣他們就會有朋友，也不會那麽傷心、害怕了。」

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