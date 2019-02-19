「頭黏塑膠袋」丟包零下樹林！6歲童嫉妒小狗「想淹死」　竟遭母非人對待

▲庫莉柯娃竟將小孩獨自丟在零下的樹林裡。（圖／翻攝自Facebook／stolica-s.su）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名6歲小孩列夫（Lev）因為家中小狗比自己更受寵愛，在忌妒心驅使下跟媽媽說出「要將小狗淹死」的發言，沒想到他的媽媽因此感到生氣，不僅整天不給兒子吃東西，還在當天晚間約9點時，於零度以下的天氣將小孩頭黏塑膠袋載到樹林裡後丟棄，一直到有駕駛發現才救了列夫一命。

家中小狗的生命比小孩還重要？列夫日前向33歲的媽媽庫莉柯娃（Nadezhda Kulikova）威脅，要殺死家中的小狗，只因為「小狗比他更受歡迎，得到更多的愛」。

但最令人傻眼的是，庫莉柯娃聽到這番話之後，不僅沒有關心發生甚麼事了，反而整天不給小孩吃東西，然後趁著晚上的時候將兒子丟到高速公路旁的樹林，讓其在零度以下的天氣裡自生自滅。

報導中指出，一名駕駛在行經通往莫斯科外圍的一條高速公路時，發現了這名頭貝套上塑膠袋的男孩，並將人帶往附近加油站尋求緊急服務，隨後男孩被送醫治療；該名駕駛表示，當時列夫除了頭部，就連雙臂也都被塑膠袋包裹住，而且黏的超緊，必須用刀才能將膠帶去除，這樣的東西男孩根本不可能自行去除。

對此，庫莉柯娃載被警方逮捕時聲稱，她的兒子是在公園散步時擅自跑走；目前警方正準備讓這名失職的母親接受精神病檢查，並要調查所有事情發生的經過。